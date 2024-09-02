Политолог объяснил, о чём говорит победа крайне правой партии «АдГ» на выборах в ФРГ

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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала победу на выборах в федеральной земле Тюрингия. Газета FT сообщила, что причиной успеха стало стремление немецких избирателей к изменению политического курса страны, в том числе в вопросе оказания помощи Украине.
Старший научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Александр Константинович Камкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что земельные выборы больше влияют на внутреннюю политику страны, чем на внешнюю. По его словам, это еще и сигнал об электоральных предпочтениях перед выборами в Бундестаг.
По его словам, существует высокая вероятность, что свободные демократы могут не пройти в парламент. Это одна из ключевых партий в правительстве. Он отметил, что в позиции альтернативы они могут только усилиться. Также стоит отметить, что движение Сары Вагенкнехт может занять места в Бундестаге благодаря успешным результатам на земельных выборах.
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«Таким образом, можно говорить, что альтернативы для Германии значительно укрепились на востоке страны. Население всех восточных земель, бывших в ГДР, это примерно одна пятая населения страны. Но и традиционно литеральные предпочтения на западе и на востоке, достаточно сильно отличаются. Но в целом можно говорить, что подобный успех немецкой правой партии, будет влиять и на выборы в Бундестаг», — пояснил он.
По его словам, существует высокая вероятность, что свободные демократы могут не пройти в парламент. Это одна из ключевых партий в правительстве. Он отметил, что в позиции альтернативы они могут только усилиться. Также стоит отметить, что движение Сары Вагенкнехт может занять места в Бундестаге благодаря успешным результатам на земельных выборах.
«Это уже будет прямо влиять на расклад сил во внешней политике. Конечно, пока что маловероятно, что "Альтернатива для Германии" войдет в правящую коалицию, но она будет сильно осложнять формирование коррекционного правительства. И ее позиция вынуждена будет использоваться правящими партиями для того, чтобы сыграть на электоральном поле данной партии», — отметил Камкин.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Тюрингии, сказал, что поражение партии канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Тюрингии и Саксонии свидетельствует о стремлении граждан изменить правительство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова