«Восток Интур»: россиянам предлагают отправиться в свадебное путешествие в КНДР
У россиян появилась возможность отправиться в свадебное путешествие или гольф-тур в КНДР. Об этом рассказала руководитель компании «Восток Интур» Инна Мухина.
В своей беседе с «Интерфакс» она отметила, что молодоженов в КНДР ждут приятные сюрпризы, фотосессии, встречи и знакомство с корейскими традициями. Если же отправиться в гольф-тур, то после игры туристов отвезут на экскурсию в Пхеньян с посещением главных достопримечательностей города.
Оборудование для гольфа будет выдано организаторами тура в прокат. Поиграть можно будет на 10 полях. В продаже данные туры появятся в 2026 году.
