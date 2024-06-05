«Вот вам!»: глава движения предпринимателей Ковалев выдал пламенную речь на ПМЭФ

Фото: РИА/Новости Кирилл Каллиников
Эмоциональную речь в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) произнес лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В частности, Ковалев «прошелся» по скандально известным адвокату Эльману Пашаеву, звезде шоу «Битва экстрасенсов» задержанной по делу об экстремизме Елене Суликовой (Алена Полынь) и мужу провинившейся перед налоговиками блогера Елены Блиновской Алексею Блиновскому. Особо Ковалев отметил, что «спецоперация — это святое».
«Пашаев, Блиновский, Полынь — они сядут все. Для нас спецоперация — это святое. А эти мрази заплатили деньги и думают, что всё. Вот вам! Будете, твари, в тюрьме сидеть!» – сказал Ковалев.
ПМЭФ-2024
Что касается задержания Полынь, Ковалев подчеркнул, что вместе с другими парламентариями подал жалобу и выразил уверенность, что женщина «сядет и надолго».
ПМЭФ проходит в Петербурге до 8 июня.
Читайте также:
На ПМЭФ раскрыли происхождение родоначальников семьи Путина
«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ-2024 новую модель
Роботы встречают посетителей стенда Московской области на ПМЭФ 2024
Никита Кротов