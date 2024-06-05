На ПМЭФ раскрыли происхождение родоначальников семьи Путина

Фото: сайт Кремля
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили фамильное древо президента России Владимира Путина. Родословная была показана на стенде Дома семейных традиций «Кристиан».
Представитель компании, занимающейся проведением генеалогической экспертизы, рассказал, что исследование заказал троюродный брат президента Александр. На проведение экспертизы, в среднем, уходит от 10 до 12 месяцев. По её итогам выяснилось, что род Путина произошёл из Тверской области, а его предки были из крестьянского сословия.
На представленных кадрах видно, что фамильное древо охватывает 12 поколений семьи Путина.
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Анастасия Чинкова