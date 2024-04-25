ВОЗ раскрыла, в какой стране живут самые пьющие дети

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Английские дети употребляют алкоголь чаще других несовершеннолетних в Европе. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что к такой статистике привела нормализация употребления алкоголя в Великобритании.
По результатам исследования, каждый третий 11-летний ребёнок (35% мальчиков и 34% девочек) и половина 13-летних детей (50% мальчиков и 57% девочек) уже пробовали спиртные напитки.
Такой показатель стал самым высоким среди изученных ВОЗ 44 стран. Результат основывается на данных 280 тысяч детей.
Также исследователи подчеркнули, что чаще всего алкоголь употребляют дети из богатых семей. Они повторяют за родителями, которые периодически употребляют вино.
Следом за Великобританией в тройку вошли Франция и Испания.
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По результатам исследования, каждый третий 11-летний ребёнок (35% мальчиков и 34% девочек) и половина 13-летних детей (50% мальчиков и 57% девочек) уже пробовали спиртные напитки.
Такой показатель стал самым высоким среди изученных ВОЗ 44 стран. Результат основывается на данных 280 тысяч детей.
Также исследователи подчеркнули, что чаще всего алкоголь употребляют дети из богатых семей. Они повторяют за родителями, которые периодически употребляют вино.
Следом за Великобританией в тройку вошли Франция и Испания.
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Анастасия Чинкова