ВОЗ: у каждого четвертого человека в мире нет доступа к чистой питьевой воде

26 августа 2025, 13:15

Фото: iStock/MarianVejcik

У каждого четвертого человека в мире нет доступа к чистой питьевой воде. Об этом говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и UNICEF.





По данным ведомств, 2,1 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. При этом 106 миллионов вынуждены пить воду из неочищенных посредственных источников.





«Несмотря на достигнутые с 2015 года успехи, каждый четвертый человек (или 2,1 миллиарда человек в мире) по-прежнему не имеет доступа к безопасной питьевой воде, а 106 миллионов человек пьют воду непосредственно из неочищенных поверхностных источников», — говорится в сообщении.

«Это неравенство особенно остро ощущается среди девочек, которые часто несут бремя сбора воды и сталкиваются с дополнительными трудностями во время менструации», — сообщают ВОЗ и UNICEF.