ВОЗ: у каждого четвертого человека в мире нет доступа к чистой питьевой воде
У каждого четвертого человека в мире нет доступа к чистой питьевой воде. Об этом говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и UNICEF.
По данным ведомств, 2,1 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. При этом 106 миллионов вынуждены пить воду из неочищенных посредственных источников.
«Несмотря на достигнутые с 2015 года успехи, каждый четвертый человек (или 2,1 миллиарда человек в мире) по-прежнему не имеет доступа к безопасной питьевой воде, а 106 миллионов человек пьют воду непосредственно из неочищенных поверхностных источников», — говорится в сообщении.
К тому же организации выявили, что 3,4 миллиарда человек не имеют доступа к безопасным санитарно-гигиеническим условиям, а 1,7 миллиарда лишены базовых гигиенических услуг в домах. Наибольшее неравенство фиксируется в странах с низким уровнем дохода. Под это попадают и государства с нестабильной обстановкой и сельские общины.
В докладе говорится и о неравенствах, с которыми сталкиваются дети.
«Это неравенство особенно остро ощущается среди девочек, которые часто несут бремя сбора воды и сталкиваются с дополнительными трудностями во время менструации», — сообщают ВОЗ и UNICEF.