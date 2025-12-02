В городском парке Раменского торжественно открыли зимний сезон
В Раменском городском парке зимний сезон открыли праздничной программой для жителей и гостей муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Программа в уютной резиденции Деда Мороза началась с интеллектуального «ТУЦ-ТУЦ Квиза».
«Он задал мероприятию игривый тон. Зрителям подарили прекрасное настроение. День был наполнен волшебством и весельем, создавая атмосферу предновогоднего чуда. На площадке «Лира» всех ждали «Сказки у ёлки» и выступления хореографического ансамбля «Серебро». Детский казачий хор «Казачата» исполнил народные мелодии», – рассказали в администрации.
Кульминацией дня стало торжественное открытие зимнего сезона в амфитеатре. После этого детская резиденция Деда Мороза открыла двери для маленьких посетителей. Завершился день новогодней дискотекой.