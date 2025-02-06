Возлюбленная украинского экс-министра иностранных дел Кулебы открыла секс-шоп

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Возлюбленная бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла собственный секс-шоп. Об этом она гордо сообщила в Instagram*.
«Секс – это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнеров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это – базовая необходимость», — написала Павелецкая в соцсети.
При этом всем возмущающимся она пожелала заняться сексом «наедине или с партнером», отметив, что это помогает.
Кулеба сообщил о разводе с супругой 2022 года. Еще во время брака он начал встречаться с Павелецкой. Пара до сих пор вместе.
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*Запрещен в РФ.
Элина Позднякова