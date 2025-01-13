Кулеба отговорил сына вступать в ВСУ, но втягивал Грузию в конфликт – мэр Тбилиси

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил заявление бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что тот отговорил сына от службы в рядах ВСУ. Об этом сообщает телеканал 1TV.
Политик подчеркнул, что крайне тяжело слушать о том, как бывший украинский министр отговаривал своего сына от участия в конфликте в качестве добровольца в то время, как других людей на Украине задерживают прямо на улицах и отправляют на фронт.
Также Каладзе напомнил о том, как Кулеба призывал Грузию начать войну с Россией.
Накануне Кулеба рассказал, что его 18-летний сын посещает военные курсы, и чиновнику едва удалось отговорить его от вступления в ВСУ ради продолжения учёбы в университете.
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Также Каладзе напомнил о том, как Кулеба призывал Грузию начать войну с Россией.
Накануне Кулеба рассказал, что его 18-летний сын посещает военные курсы, и чиновнику едва удалось отговорить его от вступления в ВСУ ради продолжения учёбы в университете.
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Анастасия Чинкова