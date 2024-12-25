Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО

Фото: iStock/Alex Kochev
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему страна должна обязательно стать членом НАТО. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам бывшего главы МИД, уже через поколение на Украине начнут распространяться реваншистские настроения, что это может привести к нападению на РФ. Кулеба отметил, что, когда Украина экономически «поднимется с колен», то политики начнут использовать аргументы о возвращении территории.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ
ВСУ обстреляли Льгов в Курской области
Опубликованы кадры установки российского флага в Лозовой Харьковской области
Екатерина Коршунова