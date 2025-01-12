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Экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ

Бывший глава МИД Украины Кулеба отговорил 18-летнего сына вступить в ВСУ
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что отговорил своего 18-летнего сына вступать в ряды ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».


Политик отметил, что его сын посещает военные курсы, и ему едва удалось уговорить молодого человека продолжить обучение в вузе. При этом Кулеба подчеркнул, что он будет уважать выбор сына, если он всё же решит отправиться на фронт.

Вместе с тем экс-министр допустил, что на Украине в скором времени можно ожидать снижения призывного возраста на 1-2 года. Однако такой шаг руководства, по его словам, не будет поддержан ни одной частью украинского общества.

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ВС РФ освободили сёла Нескучное и Терны в ДНР
14 января 2025, 15:17

Фото: iStock/Zeferli

Армия России полностью освободила сёла Нескучное и Терны в ДНР от присутствия украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Терны ДНР», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Военные нанесли поражение бригадам ВСУ сразу у нескольких населенных пунктов ДНР и Харьковской области. Потери противника составили до 600 человек. Также уничтожена военная техника врага, в том числе западного производства.

При этом бойцы группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны украинских войск и взяли под контроль село Нескучное. Они поразили живую силу противника в районах Константинополя, Великой Новоселки, Времевки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.

Украинские военные подтверждают, что ВС РФ установили ​российский флаг в Нескучном.

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ВСУ атаковали Брянскую область ракетами ATACMS, «Storm Shadow» и БПЛА
ВСУ применили 12 ракет ATACMS и «Storm Shadow» для атак на Брянскую область
14 января 2025, 14:53

Фото: iStock/3DSculptor

Украинская сторона атаковала Брянскую область с использованием американских ракет ATACMS и британских «Storm Shadow». Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и 31 БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все они были сбиты силами ПВО. При этом никто не пострадал.

Кроме того, в МО РФ сообщили, что две крылатые ракеты «Storm Shadow» сбили в акватории Черного моря.

В ведомстве подчеркнули, что атаки киевского режима, которые курируются странами Запада, без ответа не останутся.

По данным Shot, в Саратовской и Брянской областях после ночной атаки ВСУ обнаружили обломки кумулятивных бомб КЗ-6 весом пять кг. Предполагается, что беспилотники, уничтоженные в других регионах, могли быть оснащены такими же бомбами.

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Рогозин назвал действенный способ завершения СВО
Рогозин предложил ликвидировать Зеленского для завершения спецоперации
14 января 2025, 13:49

Дмитрий Рогозин (Фото: TG-канал Д. Рогозина)

Украинский конфликт на Украине можно завершить путем ликвидации главарей нацистского режима в Киеве, в том числе Владимира Зеленского. Так считает сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Надо было заставить Зеленского опасаться нашего возмездия, чтобы он скакал как заяц, как крыса прятался по бункерам и боялся высунуть нос на свежий воздух, не то чтобы летать по заграницам», — заявил Рогозин в интервью «Газете.Ru».

По его словам, вся вина за текущий конфликт полностью лежит на Зеленском.

Рогозин также заявил, что к идее о необходимости нанесения «демонстративного» ядерного удара по Украине следует относится с крайней осторожностью. Нужно понимать, что применение ядерного оружия какой-либо из сторон может грозить гибелью всей цивилизации. По его словам, Россия обладает массой других возможностей, которые позволят эффективно воздействовать на врага, не прибегая к ядерному оружию.

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ВС РФ начали бои вблизи шахтоуправления «Покровское» в ДНР
14 января 2025, 13:28

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России начала бои в районе крупнейшего угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское» в районе Удачного в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Шахтоуправление «Покровское» находится в непосредственной близости с поселком Удачное, у которого начались бои», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское командование перебросило к территории главного вентиляционного ствола предприятия дополнительную группировку, где возведены оборонительные сооружения ВСУ.

Накануне стало известно, что Украина остановила добычу коксующегося угля на шахте в Красноармейске в ДНР на фоне продвижения к городу российских войск.

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SHOT: В Брянской и Саратовской областях нашли обломки кумулятивных бомб КЗ-6
14 января 2025, 12:57

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

В двух российских регионах после уничтожения беспилотников ВСУ на земле были найдены остатки бомб КЗ-6. Это кумулятивные заряды массой около пяти килограммов.
По информации телеграм-канала SHOT, обломки боеприпасов были обнаружены в Саратовской и Брянской области. Предполагается, что дроны, уничтоженные в других регионах России, могли быть оснащены такими же бомбами, имеющими большую разрушительную силу.

КЗ-6 — это кумулятивный заряд, разработанный специалистами оборонной промышленности ещё во времена бывшего СССР. Этот боеприпас предназначен для пробивания бронированных конструкций, повреждения и разрушения военного и промышленного оборудования, обладающего высокой степенью защиты. Прежде ВСУ уже использовали аналогичные снаряды для атак на объекты на территории российских регионов.

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CNN: Киев временно отказался от планов по возвращению утраченных территорий
14 января 2025, 12:38

Фото: istockphoto/reflection_art

Киев отказался от идеи возврата территорий, находящихся под контролем России. Осуществление планов по возвращению утраченных земель отложено на неопределённый срок.
Об этом заявили обозреватели телеканала CNN, базирующегося в США. В публикации отмечается, что подразделения ВСУ вынуждены постоянно отступать под натиском российских войск, в то время как ВС РФ напротив продолжают активные наступательные действия на разных участках фронта.

«Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных России, отложены на неопределенный срок», — пишут авторы материала.

На фоне практически полного экономического банкротства Украины, постоянных военных поражений, накопившейся усталости союзников от необходимости постоянно поддерживать Киев, и на Западе, и на самой Украине всё чаще говорят о необходимости начала процесса мирного урегулирования.

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#вс рф
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Самая крупная атака ВСУ на Россию: какие города пострадали, последствия, жертвы, видео
14 января 2025, 12:25

Фото: iStock/vadimrysev

Минувшей ночью российские регионы подверглись мощнейшей воздушной атаке со стороны ВСУ. Всего было уничтожено более 200 вражеских дронов, в том числе «PD-2», «Бобёр», «Лютый», «UJ-22», а также пять ракет ATACMS. Противник атаковал Брянскую, Тульскую, Саратовскую, Самарскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую области, а также Казань и Краснодарский край.

Брянская область


Атака на Россию началась еще вечером 13 января около 21:00. Первой под удар ВСУ попала Брянская область.

«Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области», — написал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

По данным СМИ, ВСУ пытались атаковать ракетами ATACMS Брянский химический завод в городе Сельцо и завод «Кремний» в Брянске. Во время атаки на город три человека получили лёгкие ранения.

Саратовская область


Около 05:00 утра губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе БПЛА. В это время все экстренные службы уже были приведены в полную готовность.

ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками «Пекло» и «Бобер»
ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками «Пекло» и «Бобер»

По данным Mash, ВСУ били по региону реактивными ракетами-беспилотниками «Пекло» и БПЛА «Бобёр». В небе прозвучало не менее 15 взрывов.

«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале ближе к 09:00.

В связи с украинской атакой занятия в школах Саратова и Энгельса 14 января пройдут в дистанционном режиме.

Воронежская область


Около 02:00 беспилотники ВСУ начали атаку на Воронежскую область.

«За минувшую ночь в Воронеже и двух районах области дежурными средствами ПВО и силами РЭБ были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников», — сообщил утром глава региона Александр Гусев.

По его словам, пострадавших и разрушений на земле в регионе нет.

Тульская область


Атаке ВСУ этой ночью подверглась и Тульская область, взрывы прогремели над городом Алексин. Один из беспилотников взорвался за окном у местного жителя.

Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников пострадали несколько автомобилей и хозпостроек. Кроме того, выбило стёкла в жилых домах, раненых нет. Всего в Тульской области уничтожено не менее 16 вражеских беспилотников.

Обломки сбитых БПЛА также упали рядом со спортивной базой «Ока». В этот момент там находились волейболисты-паралимпийцы. Они смогли спрятаться в спортзале и не пострадали.

Атака на Татарстан


Порядка четырёх взрывов раздались в районе Авиастрой в Казани недалеко от СНТ «Сирень» и на Жилплощадке у Северного вокзала.
Предварительно, ВСУ попытались атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. На территорию предприятия упали обломки сбитого дрона «Лютый», после чего произошло возгорание цистерны. Этот дрон может пролететь до 1000 километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.
В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна
В Казани при атаке беспилотника загорелась газовая цистерна
Еще два вражеских БПЛА сбили над Альметьевском. Первый уничтожили из стрелкового оружия, второй — с помощью ПВО. Они пытались атаковать местную нефтеперекачивающую станцию. В Альметьевске развита нефтедобывающая и газоперерабатывающая промышленность, машиностроение, металлообработка. Местные власти заранее поручили всем управляющим компаниям открыть подвалы и дома, которые считаются укрытиями.

По предварительным данным, пострадавших в Татарстане нет.

Орловская область


Минувшей ночью Орловская область подверглась массовой атаке. Всего в регионе сбили 17 украинских беспилотников.

«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы. В очередной раз вражеские атаки тщетны – Орловщина готова к любым вызовам. Мы продолжим поддерживать нашу армию всеми силами, приближая заветную Победу!» — написал глава региона Андрей Клычков.

Атака на другие регионы


В Ростовской области сбили 14 беспилотников. Обошлось без пострадавших. В Самарской области ликвидировали 15 дронов. Четыре БПЛА сбили над Курской областью, три — над Белгородской, два — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской и Воронежской областями.

Во многих городах были введены ограничения на работу аэропортов, в том числе в Нижнекамске, Ижевске, Казани, Ульяновске, Калуге, Саратове, Тамбове и других.

Обнаружены обломки кумулятивных бомб КЗ-6


По данным Shot, в Саратовской и Брянской областях после ночной атаки ВСУ обнаружили обломки кумулятивных бомб КЗ-6 весом пяти кг. Предполагается, что беспилотники, уничтоженные в других регионах, могли быть оснащены такими же бомбами.

КЗ-6 — кумулятивный заряд, разработанный в СССР. Он предназначен для пробивания бронированных конструкций, повреждения военного и промышленного оборудования. ВСУ уже использовали аналогичные снаряды для атак на регионы России.

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В Саратове и Энгельсе отменены очные занятия в школах из-за угрозы атак БПЛА
14 января 2025, 12:19

Фото: istockphoto/Naypong

Занятия в школах Саратова и Энгельса во вторник 14 января пройдут в онлайн-режиме. Причина такого решения — угроза атак беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В своём телеграм-канале он уточнил, что представители органов местного самоуправления и учебных заведений оперативно донесли эту информацию до родителей. В целях безопасности уроки сегодня будут проводиться дистанционно.

В регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА, объявленная в 04:57 по московскому времени. В результате атаки дрона повреждение получило здание одного из промышленных предприятий в Энгельсе. По словам главы областной администрации, все оперативные и экстренные службы региона работают в усиленном режиме.

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#саратовская область
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Сенатор Рогозин: Ядерный удар по Украине грозит гибелью цивилизации
14 января 2025, 11:46

Дмитрий Рогозин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

К идее о необходимости нанесения «демонстративного» ядерного удара по Украине следует относится с крайней осторожностью. Нужно понимать, что применение ядерного оружия какой-либо из сторон может грозить гибелью всей цивилизации.
Об этом в разговоре с изданием «Газета.Ru» заявил член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, любое использование ядерного оружия означает неминуемую эскалацию, которая приведёт к гибели земной цивилизации. И тогда уже поздно будет выяснять и вспоминать, кто прав, а кто виноват, подчеркнул сенатор.

По мнению Рогозина, у России есть масса других возможностей, которые позволят эффективно воздействовать на врага, не прибегая к ядерному оружию. Например, можно использовать стратегические вооружения в неядерном исполнении. Подобные испытания в России уже проводились, отметил сенатор.

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