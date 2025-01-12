Экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ

Минувшей ночью российские регионы подверглись мощнейшей воздушной атаке со стороны ВСУ. Всего было уничтожено более 200 вражеских дронов, в том числе «PD-2», «Бобёр», «Лютый», «UJ-22», а также пять ракет ATACMS. Противник атаковал Брянскую, Тульскую, Саратовскую, Самарскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую области, а также Казань и Краснодарский край.