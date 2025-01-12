Экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал, как отговорил 18-летнего сына вступать в ВСУ

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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что отговорил своего 18-летнего сына вступать в ряды ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Политик отметил, что его сын посещает военные курсы, и ему едва удалось уговорить молодого человека продолжить обучение в вузе. При этом Кулеба подчеркнул, что он будет уважать выбор сына, если он всё же решит отправиться на фронт.
Вместе с тем экс-министр допустил, что на Украине в скором времени можно ожидать снижения призывного возраста на 1-2 года. Однако такой шаг руководства, по его словам, не будет поддержан ни одной частью украинского общества.
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Анастасия Чинкова