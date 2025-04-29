Подмосковные центральные тепловые пункты снабдят датчиками передачи данных

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В центральных тепловых пунктах Подмосковья установят датчики для передачи данных о состоянии котельных в Центр управления регионом. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Датчики, установленные на котельных, постоянно обеспечивают передачу данных о состоянии котельных в правительственный Центр управления регионом. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию. Если видим отклонения от нормы, предпринимаем незамедлительные действия ещё до того, как это почувствовали жители», – пояснил министр энергетики региона Сергей Воропанов.В Московской области реализуют беспрецедентную по масштабам программу модернизации теплоснабжения. Такой масштаб требует современных решений. Цифровизация становится главным инструментом, помогающим контролировать и оптимизировать процессы в теплоснабжении.
В прошлом году правительство региона в рамках федерального эксперимента «Цифровая котельная» начало процесс диспетчеризация котельных. В электронной системе реализован модуль «Мониторинг теплоснабжения». Он представляет собой интерактивную карту с отображением таких важных параметров, как температура и давление. На карте уже отображается более 2,2 тыс. котельных региона.
«Цифровизация уже даёт результаты. Установка датчиков на источниках теплоснабжения позволяет эффективно контролировать систему, централизованное управление и предупреждение аварий. Специалисты начинают действовать оперативно, не допуская перехода инцидента в аварию», – добавил Воропанов.Следующий шаг в повышении надёжности системы теплоснабжения – диспетчеризация центральных тепловых пунктов. Всего «умными устройствами» планируется оснастить более 1,3 тыс. ЦТП. Процесс уже запущен.
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Лора Луганская