Возможная отставка Залужного вызвала беспокойство у западных партнеров Украины

Правительства стран Запада выражают беспокойство из-за возможных изменений в военном руководстве Украины. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на официальных лиц из стран — членов «Большой семерки» (G7), поставляющих вооружения в зону конфликта.
«Западные партнеры Украины нервничают из-за надвигающихся перестановок», — сказано в материале.Авторы публикации объясняют, что зарубежные союзники Украины волнуются из-за популярности главкома ВСУ. Имеется в виду отношение к Залужному солдат и гражданского населения в целом. Из-за этого обозреватели считают, что население может негативно воспринять отставку военачальника. В материале также обращают внимание, что сейчас Украина нуждается в единстве граждан.
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Алина Юрчак