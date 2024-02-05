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Возможная отставка Залужного вызвала беспокойство у западных партнеров Украины

FT: на Западе нервничают из-за вероятных перестановок украинских военачальников
05 февраля 2024, 19:31

Правительства стран Запада выражают беспокойство из-за возможных изменений в военном руководстве Украины. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на официальных лиц из стран — членов «Большой семерки» (G7), поставляющих вооружения в зону конфликта.

«Западные партнеры Украины нервничают из-за надвигающихся перестановок», — сказано в материале.
Авторы публикации объясняют, что зарубежные союзники Украины волнуются из-за популярности главкома ВСУ. Имеется в виду отношение к Залужному солдат и гражданского населения в целом. Из-за этого обозреватели считают, что население может негативно воспринять отставку военачальника. В материале также обращают внимание, что сейчас Украина нуждается в единстве граждан.


В заключение авторы добавили, что украинский президент Владимир Зеленский дал главкому понять, что его отправят в отставку в любом случае. Решение будет принято, даже если Залужный не захочет уйти на другую должность.

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#украина
#население
#владимир зеленский
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#валерий залужный
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В России запретят популяризацию VPN-сервисов
Роскомнадзор напомнил о запрете популяризации VPN с 1 марта
05 февраля 2024, 19:47

Фото: istock / Prykhodov

В Российской Федерации с 1 марта запретят популяризацию VPN-сервисов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

Согласно сообщению ведомства, средства обхода блокировок на территории страны запрещены с февраля 2020 года, в соответствии с законодательством. VPN-сервисы также входят в эту категорию, если они не ограничивают доступ к запрещенным ресурсам. С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет, который ограничивает доступ к материалам, популяризирующим такие средства обхода блокировок.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило, что в РФ будут блокировать VPN-сервисы, которые экспертная комиссия определила как потенциальную угрозу для безопасности интернета. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#запрет
#страны
#рф
#сервис
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Москва и Петербург стали лидерами по числу кофеен в России
05 февраля 2024, 19:44

Фото: istockphoto.com/Sirina85

Согласно данным сервиса 2ГИС, по количеству кофеен в России лидируют Москва и Санкт-Петербург.
На третьем месте — Краснодар.

Как передаёт «Петербургский дневник», число кофеен в Петербурге выросло на 19% за год, в то время как точек кофе стало, наоборот, меньше на 1%.

Также выяснилось, что жители крупных городов в среднем выпивают 1-2 чашки кофе в день.

Ранее специалистами не раз отмечалось, что кофеин способен взбадривать клетки мозга, что способствует повышению уровня кислорода и, в свою очередь, способствовать нормализации пониженного давления. Как передаёт Общественная Служба Новостей, такой кофеин намного эффективнее не в кофе, а в чёрном чае, поскольку именно чайный его вид действует дольше и мягче. Кроме того, при пониженном давлении врачи рекомендуют пить чёрный чай с сахаром.

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#кофе
#чай
#санкт-петербург
#статистика
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Эксперт Попков оспорил необходимость введения субсидий для самозанятых таксистов
05 февраля 2024, 19:38

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В России нет 2,5 млн самозанятых таксистов, поэтому запросы о введении субсидий неактуальны, а данные недостоверны. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель координационного совета профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Ранее объединение самозанятых таксистов попросило председателя Госдумы Вячеслава Володина ввести субсидии для таксистов, которые позволят им покупать локализованные автомобили.

Специалист подчеркнул, что по сообщениям Дептранса Москвы, самозанятыми в такси числятся всего 200 человек.

В целом по России идёт расчёт на 400 тысяч разрешений, поэтому в стране не может быть 2,5 миллионов самозанятых.

Попков добавил, что в Москве субсидии выплачиваются стабильно в размере порядка 20%. Часть предоставляется Минпромторгом, а остальное – правительством Москвы.

По его словам, если Госдума не примет это предложение, никаких негативных последствий не будет.

«Мы (совет профсоюза – ред.) всегда были против самозанятых на транспорте, поскольку они не смогут обеспечить необходимый уровень безопасности и выполнить требования, которые есть к перевозкам. Как физлицо они не могут этого сделать», – подчеркнул Попков.
В заключение беседы с «Радио 1» он добавил, что эту информацию явно раздули агрегаторы, которым это крайне выгодно, поскольку именно в них работает большая часть самозанятых таксистов.

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#такси
#госдума
#россия
#самозанятые
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Такер Карлсон пожал плечами на вопрос о планах записать интервью с Путиным
05 февраля 2024, 19:10

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Американский журналист Такер Карлсон, который сейчас находится в Москве, улыбнулся и пожал плечами, отвечая на вопрос о планах записать интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишут «Известия».

«Посмотрим», – отметил Карлсон.
Кроме того, он назвал Москву красивым городом признался в любви к российской столице. Карлсон пояснил, что раньше много читал про Россию, но не видел страну лично.

«Я хотел пообщаться с людьми и посмотреть, как тут все устроено. А устроено здесь все очень хорошо», — отметил журналист.
Ранее бизнесмен Илон Маск не поддержал призыв запретить въезд в США Карлсону в случае интервью с Путиным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интервью
#сша
#россия
#москва
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Маткапитал в Подмосковье за год получили свыше 10 тысяч родителей
05 февраля 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов МО

В 2023 году материнским капиталом в Московской области воспользовались более 10 тысяч родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области. Там рассказали, каких результатов удалось достичь в 2023 году благодаря национальному проекту «Демография».
«За год маткапиталом воспользовались более 10 тысяч родителей. Почти 280 тысяч семей получили ежемесячную денежную выплату на питание беременных и кормящих женщин, а также детей моложе трёх лет. Семьи с новорождённым ребенком получили 2 858 подарочных наборов. Внутри – всё необходимое для первого года жизни ребёнка. Это одежда, средства ухода и гигиены, игрушки и многое другое. Вся продукция сертифицирована для детей», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что жительницы Подмосковья могут вместо набора получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Если мамы хотят получить набор, его отдают в день выписки.

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#дети
#материнский капитал
#маткапитал
#московская область
#подмосковье
#минфин
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Жителям Подмосковья рассказали, как избавиться от автохлама во дворе
05 февраля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Многолетнюю проблему с брошенными во дворах автомобилями, можно решить за несколько недель. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«Для этого необходимо обратиться в специальную комиссию администрации своего округа, которая занимается подобными вопросами. К заявлению обязательно нужно приложить фотографии, подробное описание и географическую привязку. Полученную информацию передадут в ГИБДД. После этого будет проведён осмотр машины и начат поиск владельца. Если сделать этого не удастся, суд признает машину брошенной, и её можно будет эвакуировать на спецстоянку», – говорится в сообщении.
В министерстве также призвали жителей сообщать о брошенных автомобилях, которые блокируют проезд спецтехнике и затрудняют уборку территории. Так можно будет сделать дворы и дороги более доступными и безопасными.

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#густ мо
#автомобили
#московская область
#подмосковье
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В Одинцовском округе построили трансформаторную подстанцию для СНТ
05 февраля 2024, 18:36

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мачтовую трансформаторную подстанцию (МТП) построили сотрудники компании «Мособлэнерго» у села Дубки Одинцовского городского округа в рамках договора об увеличении мощности электроснабжения садоводческого товарищества «40 лет Октября», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Завершено строительство (МТП) с силовым оборудованием мощностью 250 кВА. В январе выполнено подключение подстанции к высоковольтным сетям 10 кВ и установлен счётчик электроэнергии», — отмечается в сообщении.
Новое оборудование позволило увеличить мощность электроснабжения СНТ с 380 кВт до 630 кВт, благодаря чему более 480 садовых участков получили надёжный и качественный доступ к ресурсу.

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#электричество
#одинцовский городской округ
#мособлэнерго
#минэнерго мо
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Подмосковные музеи народных промыслов за год приняли 110 тысяч школьников
05 февраля 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музеи предприятий народных художественных промыслов Подмосковья в 2023 году посетили свыше 110 тысяч школьников. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«В прошлом году свыше 110 тысяч школьников из разных городских округов Подмосковья посетили музеи народных художественных промыслов нашего региона. Самой большой популярностью пользовалась Жостовская фабрика в Мытищах. С известным народным промыслом познакомились более 26 тысяч ребят. Они также попробовали себя в качестве мастеров по росписи в Музее подносов, который работает при производстве», – отметила Каклюгина.
По данным подмосковного Министерства культуры и туризма Московской области, Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье» в прошедшем году посетили почти 25 тысяч школьников. Гости узнали историю возникновения стеклодувного промысла и традициях наряжать ёлку, увидели инструменты для изготовления первых стеклянных ёлочных украшений.

На Гжельском заводе художественной росписи в Раменском городском округе побывали более 14 тысяч школьников. Предприятие продолжает традиции промысла, возрождённого в 1940-х годах. Процесс производства фарфора можно увидеть полностью. Роспись выполняется вручную быстрыми мазками, и каждый имеет свою специфику.

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#подмосковье
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#вице-губернатор
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Никитенко назвал первые задачи на посту главы Большого Серпухова
05 февраля 2024, 18:12

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Сергей Никитенко поблагодарил Совет депутатов за избрание главой вновь образованного городского округа Серпухов. Он отметил, что перед командой администрации, которая будет сформирована в ближайшее время, стоят серьёзные задачи и цели.
«Занимать пост главы Большого Серпухова – высокая ответственность. Сегодня на заседании Совета депутатов обсудили будущее муниципалитета. В первую очередь рассмотрели бюджет на 2024-2025 годы. Основные направления – благоустройство, освещение, ремонт дорог и социальных учреждений. Будут отремонтированы очистные и гидротехнические сооружения плотины реки Нары, благоустроен сквер на Северной площади, реализованы другие значимые проекты», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
По его словам, обсудили также работу молодёжного парламента при Совете депутатов в составе 30 человек. Помимо этого, принято решение о единовременной выплате врачам узких специальностей. Цель – привлечение кадров и повышение качества обслуживания. В прошлом году в Серпухов приехали работать 15 врачей, в том числе семь узких специалистов.

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#московская область
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