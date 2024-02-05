Польский наемник, взятый в плен ВС РФ, перешел на сторону России

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Взятый в плен польский наемник, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, перешел на сторону России. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, иностранные наемники все чаще осознают, что правда на стороне России.
По словам главы региона, польский военнослужащий также обратился к полякам, призвав их выступить против действующего правительства страны, отказывающегося от своей истории, а также не обращает внимание на преступления киевского режима.
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«Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен «своими» братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова