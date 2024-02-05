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Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб в результате удара ВСУ по Лисичанску

05 февраля 2024, 13:14
Фото: iStock/inga

Фото: iStock/inga

В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко. Ему было 46 лет. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко. Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд», - написал Пасечник в своей Telegram-канале.
Он сообщил, что знал погибшего лично и отметил, что призванием Потелещенко было помогать другим, спасать жизни, не думая об опасности, рисках и усталости.


Напомним, 3 февраля украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. В результате атаки погибли 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек. 4 февраля в республике объявили траур по жертвам обстрела ВСУ.

По некоторым данным, в тот день в пекарне отмечал день рождения депутат ЛНР Иван Жушма.

Потелещенко стал министром ЧС в республике в сентябре 2023 года.

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«Пробивают бреши в обороне»: В Германии напуганы изобретательностью ВС РФ
Welt: Российские военные ищут бреши в украинской обороне и прорывают её
05 февраля 2024, 13:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские силы находят слабые места в украинской оборонительной линии, пробивают её и продвигаются дальше, об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
«Они (российская армия) ищут бреши в обороне ВСУ, пробивают их, а затем продвигаются на три-четыре километра вперед», — объяснил обозреватель.

При этом, по словам Ваннера, российские военные перехватили инициативу практически на всех участках линии боевого соприкосновения, в то время как Вооружённые силы Украины окончательно перешли к тактике обороны.

Журналист также подчеркнул, что доминирующее положение российской армии на полях специальной военной операции давно пора признать всем.

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#всу
#вс рф
#сво
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ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за сутки, сообщил Гладков
05 февраля 2024, 12:53

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ за прошедшие сутки более 80 раз обстреляли территорию Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что украинские войска обстреляла шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив по ним 72 снаряда. Также было совершено 11 атак с использованием дронов-камикадзе.

Больше всего от обстрелов пострадал Шебекинский район, по которому было нанесено 30 ударов. Всего с 29 января больше всего ударов было зафиксировано в Белгородском районе.

По данным за последние две недели, обстрелы приграничных районов области возрасли в полтора раза – с 334 до 510.

Гладков подчеркнул, что в результате обстрелов были повреждены жилые постройки и объекты инфраструктуры. Пострадавших нет.

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#белгород
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«С автоматом против гранатомётов»: Украинский пленный сделал шокирующее признание
Украинский военнопленный рассказал, что его батальон потерял 70% за две недели
05 февраля 2024, 12:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Федор Дыбиц признался, что его батальон потерял больше половины бойцов за две недели, видеоролик с допросом Дыбицы опубликовало Минобороны РФ.
«За последние две недели комбат положил людей — 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — рассказал Дыбица.

По его словам, у солдат Вооружённых сил Украины нет возможности прятаться от российских дронов-камикадзе. К тому же, по рассказам Дыбицы, украинцы его сослуживцы на поле боя получили много ранений, отморозили себе руки и ноги, а кого-то просто засыпало минами.

Однако, военнопленный не уточнил, на каком направлении линии боевого соприкосновения он воевал.

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#всу
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«Число погибших превышает количество живых»: В Британии заявили о катастрофе в ВСУ
Меркурис: все больше сообщений говорят о катастрофе в ВСУ на фронте
05 февраля 2024, 12:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Все больше сообщений из зоны спецоперации указывает на катастрофу в рядах ВСУ по всей линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
«Мы получаем все больше и больше сообщений от источников на Украине, которые свидетельствуют о том, что ситуация на линии фронта становится все более отчаянной. ВСУ истощены, растет деморализация, а потери исключительно высоки», - заявил Меркурис на своем YouTube-канале.

Он объяснил это тем, что украинские военные находятся в меньшинстве по сравнению с армией России по всем направлениям на линии боевого соприкосновения. Эксперт также обратил внимание на материалы западных СМИ, которые, ссылаясь на солдат ВСУ, рассказывают о больших потерях в рядах украинской армии.

Таким образом, Меркурис подчеркнул, что число погибших в украинских траншеях превышает количество живых. Он также считает, что количество сдающихся в плен бойцов ВСУ будет расти.

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Мирошник раскрыл, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными
Мирошник: Цель нападения на Ил-76 — разрыв связей между Россией и Украиной
05 февраля 2024, 11:56

Фото: Фотобанк Московской области

Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удар по российскому самолету Ил-76 с украинскими пленными был направлен на прерывание контактов между Москвой и Киевом.
24 января ВСУ сбили этот военно-транспортный самолет в Белгородской области. В результате погибли 65 украинских пленных, три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Мирошник отметил, что удар мог быть направлен на нарушение связей в формате обменов военнопленными и обсуждения гуманитарных вопросов.

«Сбивая Ил-76, думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которая хотя бы работала в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов «двухсотыми», то есть погибшими, которые там есть, либо же обсуждение каких-то гуманитарных моментов, которое время от времени возникает в военных форматах», — отметил Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина знала о военнопленных на борту, но нанесла удар, возможно, случайно. Экспертиза указала на то, что самолет сбит системой Patriot с двумя ракетами MIM-104A. Крушение Ил-76 ставит вопрос о возможности договоренностей с Киевом. Украинские СМИ сначала утверждали, что сбили ВСУ, но затем удалили данные. Официально Киев требует международного расследования, но в местных СМИ популярен тезис о перевозке ракет для С-300. Россия также настаивает на международном расследовании, но пока нет заинтересованных международных организаций.

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«Они боятся»: В Германии рассказали о ночном кошмаре украинских солдат
Репке: Украинские солдаты боятся об объявлении нового наступления летом 2024
05 февраля 2024, 11:29

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные боятся, что командование примет решение о старте нового наступления летом 2024 года, об этом пишет немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
«Украинские солдаты, с которыми я разговаривал, уже опасаются возможности получить еще один приказ о контрнаступлении следующим летом, потому что они знают, чем это обернется в нынешних обстоятельствах. Как и в прошлом году», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Репке.

По его словам, ни один здравомыслящий эксперт не видит возможности сценария, при котором Вооружённые силы Украины могли вернуть утраченные территории. Репке отметил, что российская армия, очевидно, сильнее украинском. По его мнению, Киев уже проигрывает в этом конфликте.

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#всу
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На Украине предрекли обрушение фронта ВСУ летом
Экс-полковник СБУ Стариков: украинский фронт обрушится летом под ударом ВС РФ
05 февраля 2024, 10:48

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фронт украинской армии обрушится под ударами российской армии уже этим летом. Такой прогноз дал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
Этими словами он прокомментировал заявление руководителя главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова, рассказавшего о предстоящем весеннем наступлении ВСУ, когда ВС РФ завершат наступательные действия.

Стариков подчеркнул, что у российской армии сейчас другая стратегия, поэтому она даже не приступала к наступлению. По его словам, ВС РФ в настоящее время ищет слабые места ВСУ.

Экс-полковник добавил, что ВС РФ внедряют новое вооружение, чтобы приступить к наступлению летом. А вот ВСУ к этому времени могут получить в состав неопытных и плохо подготовленных бойцов, которые не смогут оказать противостояние России.

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#вс рф
#спецоперация
#украина
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Новости СВО: ВС РФ впервые применили авиаракету, ВСУ поднимают в небо сотни дронов
05 февраля 2024, 10:22

Фото: iStock/Longfin Media

Российские штурмовики сумели произвести атаку и закрепиться на северо-востоке Авдеевки. Компенсировать огневую мощь ВС РФ украинским силам удается за счет большого количества дронов, которые одновременно поднимаются в небо для отражения атак. Какое оружие российские военные впервые применили на фронте, и где им удалось достичь тактического успеха, читайте в материале «Радио 1».

Авдеевское направление


Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале сообщил, что ВС РФ закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки.

«Российские штурмовики, пользуясь пасмурной погодой, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера. Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии ВСУ остаются сотни метров», - сообщает военкор.

В зоне СВО впервые заметили американский танк Abrams
В зоне СВО впервые заметили американский танк Abrams

На фоне продвижения ВС РФ, на украинском телевидении демонстрируется танк «Абрамс», который якобы движется в сторону Авдеевки. Авторы телеграм-канала «Два майора» пишут, что подобные кадры выходят в эфир для поднятия боевого духа, тогда как ВСУ сами оценивают ситуацию, как критическую.

Угледарское направление


Российские военнослужащие перешли в наступление на Угледарском направлении в районе Золотой Нивы, сообщает портал «WarGonzо». Под постоянным огневым контролем ВС РФ позиции ВСУ в Полтавке, Ровнополе, Старомайорском, Урожайном, Пречистовке, Угледаре. Артиллерия ВСУ наносит удары по местам дислокации ВС РФ в Приютном, Заветном Желании, Новодонецком и Павловке.

Краснолиманское направление


Продвижение российских войск зафиксировано на Краснолиманском направлении: ВС РФ взяли под контроль ключевые высоты между Ямполовкой и Тёрнами. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.


Запорожское направление


ВС РФ продвинулись юго-восточнее села Работино при поддержке артиллерии. Местность, на которую вышли военные - открытая, поэтому о закреплении на этом участке говорить преждевременно. В Пятихатках, Белогорье, Гуляйполе и Малиновке ВСУ находятся под ударами ВС РФ. Российские позиции под огнем противника в Копанях, Новопрокоповке, Вербовом, Новофёдоровке и Марфополе.

ВСУ поднимают в воздух сотни дронов, которые затрудняют работу российских операторов БПЛА на этом направлении.

Херсонское направление


Авиация ВС РФ наносит удары по подвалам, в которых укрываются ВСУ. Контрбатарейная борьба с применением барражирующих боеприпасов зафиксирована на правом берегу Днепра. Впервые в зоне проведения СВО российские бойцы применили высокоточную авиаракету «Гром-1», сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, новое оружие поразило военные цели в занятой ВСУ части Херсонской области.


Американская РСЗО HIMARS – убийца мирных жителей Лисичанска, заявила Симоньян
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Донецкое направление


Российские войска продолжают штурмовать Новомихайловку с южного и северного направлений. ВСУ оказались полуокружены. При поддержке средств дальнего поражения ВС РФ атаковали у Георгиевки, Красногоровки и Первомайского.


Бахмутское направление


ВС РФ атаковали Богдановку и стремятся перехватить инициативу на высотах северо-западнее Клещеевки. ВСУ под плотным обстрелом ВС РФ находятся в Андреевке, Ивановском, Григоровке, Выемке и Верхнекаменском.

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#вс рф
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ВСУ отказались от активных действий, поскольку им не хватает людей и боеприпасов
NYT: ВСУ отдали России инициативу на фронте из-за нехватки людей и вооружений
05 февраля 2024, 04:11

Фото: iStock/Michele_Ursi

Вооружённые силы Украины (ВСУ) отдали России инициативу на фронтах спецоперации из-за нехватки людей и боеприпасов. Об этом сообщает The New York Times,
Украинские военные испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов и комплектующих для ремонта бронетехники. Из-за этого, как отмечают авторы публикации, главная цель ВСУ сейчас — это сохранение существующих позиций.

Как заявил накануне в интервью итальянскому телевидению украинский президент Владимир Зеленский, в наземном конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках западного оружия. При этом он положительно оценил операции ВСУ на море и отметил, что Украине необходимы не только боеприпасы, но и современная военная техника.

Российская армия заметно доминирует на полях спецоперации из-за большого арсенала артиллерии, об этом украинский офицер рассказал ранее в интервью для американского издания Politico. По его словам, чтобы взять инициативу на линии боевого соприкосновения необходимо иметь большее количество боеприпасов и артиллерии, чем имеет противник.

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Залужный написал для CNN статью о планах ВСУ
#всу
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