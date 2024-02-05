Министр ЧС ЛНР Потелещенко погиб в результате удара ВСУ по Лисичанску

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В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко. Ему было 46 лет. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко. Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд», - написал Пасечник в своей Telegram-канале.Он сообщил, что знал погибшего лично и отметил, что призванием Потелещенко было помогать другим, спасать жизни, не думая об опасности, рисках и усталости.
По некоторым данным, в тот день в пекарне отмечал день рождения депутат ЛНР Иван Жушма.
Потелещенко стал министром ЧС в республике в сентябре 2023 года.
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