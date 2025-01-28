«Возраст не причина для отказа от идеального тела»: Канделаки делится секретами стройности

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Бывшая ведущая телешоу «Самый умный» Тина Канделаки продолжает вдохновлять своих поклонников на здоровый образ жизни и поддержание физической формы. Об этом пишет «Voice».
Директор канала ТНТ активно демонстрирует свои тренировки в зале, посещая его каждый день и подчеркивая важность системного подхода к фитнесу.
На днях Тина опубликовала в своем блоге впечатляющее видео, в котором она предстала в розовом спортивном костюме — кроп-топе и обтягивающих шортах. Звезда с гордостью показала свой рельефный живот.
По мнению Канделаки, возраст не является препятствием для достижения стройного тела.
Кроме того, Тина ответила на вопрос о том, как ей удается обходиться без алкоголя. Она рассказала, что долгое время воздерживается от спиртных напитков и не употребляет фаст-фуд или вредную пищу. При этом строгих диет она не придерживается, полагаясь на спорт и правильное питание.
Канделаки также поделилась своими тренировочными секретами, рекомендуя систему высокоинтенсивных коротких тренировок, которые включают простые упражнения с собственным весом. Она советует выполнять их многократно с максимальным усилием, чтобы достичь желаемых результатов.
Тина Канделаки продолжает вдохновлять своих поклонников на здоровый образ жизни и демонстрирует, что возраст — это всего лишь цифра, когда речь идет о поддержании физической формы.
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На днях Тина опубликовала в своем блоге впечатляющее видео, в котором она предстала в розовом спортивном костюме — кроп-топе и обтягивающих шортах. Звезда с гордостью показала свой рельефный живот.
«Мать троих детей при желании может не делать липосакцию», — отметила она.
По мнению Канделаки, возраст не является препятствием для достижения стройного тела.
«Вещи — это не роскошь. Роскошь — это чистая красивая кожа, подтянутое тело, стабильный эмоциональный фон», — подчеркнула звезда.
Кроме того, Тина ответила на вопрос о том, как ей удается обходиться без алкоголя. Она рассказала, что долгое время воздерживается от спиртных напитков и не употребляет фаст-фуд или вредную пищу. При этом строгих диет она не придерживается, полагаясь на спорт и правильное питание.
Канделаки также поделилась своими тренировочными секретами, рекомендуя систему высокоинтенсивных коротких тренировок, которые включают простые упражнения с собственным весом. Она советует выполнять их многократно с максимальным усилием, чтобы достичь желаемых результатов.
Тина Канделаки продолжает вдохновлять своих поклонников на здоровый образ жизни и демонстрирует, что возраст — это всего лишь цифра, когда речь идет о поддержании физической формы.
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