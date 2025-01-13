Знакомство в Чечне и дорогие украшения: что на самом деле связывает Кадырова и Канделаки и зачем она летала с Керимовым в Ниццу

Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Известная светская теледива Тина Канделаки и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров связаны крепкой дружбой уже много лет. О том, в каких они состоят отношениях на самом деле и почему ходят слухи об их романе расскажет «Радио 1».
Знакомство Канделаки и Рамзана Кадырова
Знакомство известной российской журналистки грузино-армянского происхождения Тины Канделаки с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым состоялось в 2011 году. Тогда она посетила Грозный, чтобы взять у него интервью для программы «Нереальная политика» на телеканале НТВ. В ходе беседы Кадыров раскритиковал внешний вид Тинатин, заявив, что такой стиль не способствует рабочей атмосфере:
«Если вы, женщины, будете приходить в офис в откровенной одежде, то нам, мужчинам, будет сложно сосредоточиться на работе. Мы будем думать не о делах, а о том, как вам «салам алейкум» сделать», — сказал он.
После этого Тина пообещала исправить свой внешний вид. С тех пор, посещая Чечню, она предпочитает носить строгие платья от модного дома Firdaws, принадлежащего Айшат Кадыровой, дочери лидера республики.
Дружеские отношения Тины и Рамзана
Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости/Артем Геодакян)
Известно, что Канделаки также поддерживает близкие отношения с Кадыровым. По одной из версий, именно она сыграла ключевую роль в его интернет-продвижении. Например, именно Тина познакомила его с социальной сетью, где у него был аккаунт с миллионами подписчиков. В настоящее время его страница заблокирована.
У Канделаки и Кадырова много «теплых» совместных фотографий и селфи. Кроме того, чеченский лидер пожимает ей руку, что считается необычным для мужчины из Чечни в отношении чужой женщины. Тина даже подарила Рамзану свою омолаживающую косметику, сказав, что хочет видеть его всегда молодым.
Слухи о романе
Ксения Собчак, в свою очередь, утверждала, что между Канделаки и Кадыровым якобы был роман. По ее словам, чеченский лидер дарил светской львице дорогие украшения и сопровождал ее в поездках в ОАЭ. Кроме того, Собчак заявила, что Тинатин попала на «Матч ТВ» именно благодаря поддержке Кадырова.
Тем не менее, нет никаких подтверждений этой информации, кроме заявлений самой Ксении Собчак. Тина Канделаки неоднократно опровергала слухи, а Рамзан Кадыров предпочел не комментировать ситуацию. Официально он остается верным своей супруге Медни Мусаевне, с которой у него уже десять совместных детей.
Другие «любовники» Канделаки
С кем только Тине не приписывали отношения: с украинским олигархом Сергеем Курченко, футболистом Артёмом Милевским, скандально известным экс-сенатором Рауфом Арашуковым, которого несколько лет назад приговорили к пожизненному заключению вместе с отцом, и даже с Михаилом Саакашвили, бывшим президентом Грузии. Тем не менее, Тина утверждает, что уже 10 лет счастлива со своим мужем Василием Бровко.
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Сулейман Керимов
Несмотря на то, что Тина Канделаки замужем, она оказалась в центре громкого скандала, о котором предпочитает не говорить и избегать обсуждений. Этот инцидент значительно повлиял на её отношения с мужем, однако он, несмотря на все трудности, оказал ей поддержку и защищал от нападок со стороны СМИ.
В ноябре 2006 года произошёл инцидент, который стал темой многочисленных обсуждений: в Ницце автомобиль бизнесмена Сулеймана Керимова потерял управление и на высокой скорости врезался в дерево. В результате аварии Керимов получил серьёзные травмы с обширными ожогами, покрывающими 70% его тела, и был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Его спутница также получила ожоги на руках и ногах, но в менее серьёзной форме. Позже выяснилось, что в момент аварии в машине находилась Тина Канделаки.
Хотя Тина пыталась скрыть своё присутствие в автомобиле, правда вскоре стала известна. В те дни телеведущая неожиданно исчезла и не отвечала на звонки. Позже она сообщила, что заболела свинкой от ребёнка и находится на карантине дома. Однако её коллеги знали, что именно в это время она планировала поездку в Ниццу. Вскоре Тина призналась, что действительно находилась в машине с Керимовым во время аварии.
После этого инцидента на её руке и левом бедре появились татуировки, которые она использовала для маскировки шрамов от ожогов, оставшихся после происшествия.
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