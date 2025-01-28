Виктория Боня пострадала в горах — травма серьезная, а врача не найти

Фото: iStock/sihasakprachum
Модель и телеведущая Виктория Боня снова отправилась в Непал, чтобы подготовиться к покорению Эвереста. На этот раз звезда «Дома-2» восходит в горы под руководством опытного инструктора, однако, в отличие от предыдущих экспедиций, где она путешествовала с группой альпинистов, сейчас они находятся вдвоем. Об этом пишет «7Дней.ру».
К сожалению, это восхождение обернулось для Виктории проблемами со здоровьем. Она вышла на связь с подписчиками и сообщила о возникших трудностях, попросив рекомендации проверенного травматолога, специализирующегося на вывихах плеча и готового консультировать онлайн, изучив снимки КТ. Модель не уточнила, кто именно получил травму — она сама или ее инструктор, но вероятность того, что неприятность приключилась с ней, кажется более вероятной.
Напомним, что Виктория Боня активно увлекается альпинизмом последние несколько лет и уже успела покорить несколько сложных вершин. В своем последнем путешествии она успешно взошла на гору Манаслу, которая считается одной из самых трудных для восхождения. На вершине Виктория сделала фото с российским флагом и не смогла сдержать слез радости.
Подписчики выражают поддержку и надеются на скорейшее выздоровление модели.
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Напомним, что Виктория Боня активно увлекается альпинизмом последние несколько лет и уже успела покорить несколько сложных вершин. В своем последнем путешествии она успешно взошла на гору Манаслу, которая считается одной из самых трудных для восхождения. На вершине Виктория сделала фото с российским флагом и не смогла сдержать слез радости.
Подписчики выражают поддержку и надеются на скорейшее выздоровление модели.
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Дарья Осипова