Возраст российской молодёжи могут повысить до 38 лет в ближайшие годы

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Возраст молодёжи могут повысить как минимум до 38 лет в ближайшие 10 лет. Такое мнение высказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров на лекции в рамках образовательной программы на Международной выставке «Россия».
В настоящее время возраст российской молодёжи официально находится на уровне 35 лет. Президент России Владимир Путин в 2020 году подписал закон о молодёжной политике в РФ, который закрепил это положение на государственном уровне.
Валерий Федоров поделился своим мнением по вопросу расширения данной категории до 38 лет. Он назвал основанием для такого изменения даже не стремление порадовать вроде бы уже не совсем молодых людей, а желание распространить государственные программы поддержки и помощи на россиян, которые постарше.
Федоров отметил, что возраст молодёжи может подняться до 38 лет в перспективе ближайших десяти лет, не раньше.
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Валерий Федоров поделился своим мнением по вопросу расширения данной категории до 38 лет. Он назвал основанием для такого изменения даже не стремление порадовать вроде бы уже не совсем молодых людей, а желание распространить государственные программы поддержки и помощи на россиян, которые постарше.
«Скорее всего планка будет расти и дальше, но не быстро. Это связано и с общей продолжительностью жизни. Сейчас одна из главных задач для России — повысить продолжительность жизни в стране», — добавил он.
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Мария Федоровцева