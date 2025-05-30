Возвращение McDonald’s: Миронов оценил условия для РФ
Омбудсмен Миронов: возвращение McDonald’s потребует гигантских вложений
McDonald’s может вернуться в Россию через обратный выкуп, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Об этом ресторатор рассказал NEWS.ru. Миронов считает, что такая сделка обойдется американской компании в значительную сумму.
«Необходимо изучить детали первоначальной сделки продажи, в частности, наличие опциона обратного выкупа. Если учитывать масштаб сети, развивавшейся в России на протяжении десятилетий, то потенциальная стоимость выкупа может быть огромной», — отметил бизнесмен.
Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок», ранее высказывал мнение, что сумма, которую McDonald’s потребуется заплатить для возвращения на российский рынок, будет очень высокой, учитывая успешную работу сети «Вкусно — и точка».