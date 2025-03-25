Эколог назвал основное время активности клещей

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Клещи особенно активны в утреннее и вечернее время, так как не переносят жары. Об этом заявил директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. По его словам, в жаркую часть дня насекомые предпочитают отсиживаться в тенистых и влажных уголках леса.
«Чаще всего в теплое время года клеща можно подцепить в утренние или вечерние прохладные часы. До 11 утра и после 18 часов вечера. Наиболее комфортная летняя температура для них 18-20 градусов. При 25 градусах их активность уже значительно снижается. Как и при 8 градусах тепла, когда для них уже холодновато», — отметил эколог в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева поделилась другим важным в преддверии наступающей весны советом — как правильно готовить и с чем лучше совмещать шашлыки. В разговоре с RT эксперт указала, что лучше жарить мясо на своих дровах, а не на покупных углях, и не пользоваться жидкостью для розжига, которая выделяет пары канцерогенных веществ.
«Если мясо подгорело, эти черные участки лучше удалить. Надо помнить, что жирное мясо не подходит для людей с высоким уровнем холестерина, с проблемами сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Им лучше употреблять курицу или рыбу. <…> По количеству? Надо смотреть на комплекцию человека. 200—500 г — это допустимая порция, если мясо не очень жирное», — рассказала диетолог.Читайте также:
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Данил Пономарев