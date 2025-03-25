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Эколог назвал основное время активности клещей

Эколог Пукалов: клещи особенно активны в утреннее и вечернее время
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Клещи особенно активны в утреннее и вечернее время, так как не переносят жары. Об этом заявил директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. По его словам, в жаркую часть дня насекомые предпочитают отсиживаться в тенистых и влажных уголках леса.
«Чаще всего в теплое время года клеща можно подцепить в утренние или вечерние прохладные часы. До 11 утра и после 18 часов вечера. Наиболее комфортная летняя температура для них 18-20 градусов. При 25 градусах их активность уже значительно снижается. Как и при 8 градусах тепла, когда для них уже холодновато», — отметил эколог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева поделилась другим важным в преддверии наступающей весны советом — как правильно готовить и с чем лучше совмещать шашлыки. В разговоре с RT эксперт указала, что лучше жарить мясо на своих дровах, а не на покупных углях, и не пользоваться жидкостью для розжига, которая выделяет пары канцерогенных веществ.
«Если мясо подгорело, эти черные участки лучше удалить. Надо помнить, что жирное мясо не подходит для людей с высоким уровнем холестерина, с проблемами сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Им лучше употреблять курицу или рыбу. <…> По количеству? Надо смотреть на комплекцию человека. 200—500 г — это допустимая порция, если мясо не очень жирное», — рассказала диетолог.
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«Бомба замедленного действия»: вирусолог раскритиковала признание COVID-19 сезонным заболеванием
Вирусолог Протасова: COVID-19 не может быть сезонным, им болеют круглый год
24 марта 2025, 15:35

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

COVID-19 нельзя называть сезонным заболеванием, так как уровень заболеваемости этим вирусом не зависит от сезона, им болеют круглый год. Об этом заявила вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, коронавирусом сейчас болеют меньше из-за того, что он принял менее тяжелые, но более заразные формы, а самые уязвимые пациенты уже умерли. К тому же она указала на формирование приобретенного иммунитета у людей, перенесших COVID-19.
«Также надо помнить о том, что у нас примерно каждый пятый, переболевший ковидом, страдает от длинного ковида (или лонг ковида). Некоторые болеют с начала пандемии – с 2020 года. У многих заболевание протекает тяжело, приводя к инвалидности, вплоть до 1 группы. <…> Причем, в организме таких больных возможно образование новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, в том числе и более смертоносных. Это как бомба замедленного действия», — пояснила врач.
Вирусолог отметила, что сейчас в мире существует порядка 40 тысяч вариаций SARS-CoV-2, каждая из которых бьется за «место под солнцем». Она подчеркнула, что нужно особенно внимательно следить за развитием ковида, а не переводить его в разряд сезонных заболеваний.
«Среди кандидатов на очередную пандемию наиболее вероятными представляются птичий грипп, MERS и непредсказуемый ковид», — указала Протасова.
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«Непростое заболевание»: Пульмонолог назвал первые симптомы туберкулеза
Пульмонолог Тарасенко: признак туберкулеза — длительный кашель и недомогание
24 марта 2025, 12:20

Фото: iStock/stockdevil

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом.
Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко в беседе с «Радио 1» заявил, что, несмотря современность цифрового мира, туберкулез до сих пор остается очень непростым заболеванием в плане диагностики и лечения.

«Туберкулез бывает любого органа. Не описан только туберкулез волоса. В отношении туберкулеза легких специфические признаки — это длительный кашель, субфебрильная температура, недомогание, быстрая утомляемость. Но эти признаки можно к любому заболеванию отнести, поэтому здесь поможет, наверное, лишь рентгенологическая картина, компьютерная томография», — сказал эксперт.

По его словам, диагностировать туберкулез на ранней степени не всегда удается, потому что даже различные анализы не всегда корректны.

«Здоровым людям просто так делать компьютерную томографию не нужно ни раз в полгода, ни раз в год. Это нужно, если есть какие-то клинические проявления: длительный кашель (сухой или с мокротой). Здесь должно приниматься решение лечащим врачом», — объяснил врач.

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Названа диета, способная замедлить деменцию
Диетолог Фесенко: средиземноморская диета способна замедлить деменцию
22 марта 2025, 00:06

Фото: iStock/nensuria

Средиземноморская диета лучше всего подходит пациентам с когнитивными нарушениями, она способна замедлить развитие деменции. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Эльвира Фесенко. По ее словам, хоть и после 60 лет нужда в энергии заметно снижается, но баланс ЮЖУ по-прежнему остается крайне важным.
«Оптимальным для пациентов с деменцией является средиземноморский тип питания. Овощи, зелень, растительное масло, рыба и цельнозерновые продукты поддерживают когнитивные функции. Также нужно включать в меню ферментированную пищу: квашеную капусту или простоквашу — они поддерживают микробиоту кишечника, которая влияет на работу мозга», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем специалист по спортивному питанию Кау Саад назвал самые распространенные ошибки, которые люди совершают при кардиотренировках. Как сообщает Pravda.Ru, он указал на отсутствие разминки, монотонную интенсивность во время тренировки, ошибочное использование оборудования, избыточную нагрузку и неправильное питье.
«Правильная гидратация крайне важна во время сердечно-сосудистых тренировок, поскольку наш организм теряет жидкость и электролиты с потом, что напрямую влияет на работоспособность и здоровье. Недостаток жидкости может привести к ранней утомляемости, снижению работоспособности, мышечным судорогам, головокружению и даже более серьезным и тяжелым осложнениям, таким как тепловой удар», — отмечает издание.
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Врач раскрыла, какой лишний вес угрожает здоровью
Врач Леонтьева: лишний вес при индексе массы тела выше 30 вреден для здоровья
21 марта 2025, 23:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

Лишний вес при индексе массы тела выше 30 единиц говорит об ожирении первой степени и вреден для здоровья, так как повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других осложнений. Об этом сообщила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
«Люди с храпом и остановками дыхания во сне часто имеют избыточный вес. Похудение в этом случае может решить проблему. Если лишний вес мешает выполнять повседневные действия или заниматься спортом, это также серьезный повод задуматься о снижении массы тела», — пояснила специалист.
Леонтьева отметила, что ориентироваться на моделей при похудении не нужно, важна планомерность и постепенность. Прежде всего, подчеркнула она, важно оценить самочувствие и наличие сопутствующих заболеваний. По ее словам, для того чтобы улучшить свое здоровье, порой достаточно сбросить вес лишь на 5-10%.
«Сконцентрируйтесь на здоровом образе жизни, правильном питании и физической активности. Это поможет не только достичь оптимального веса, но и сохранить его в долгосрочной перспективе», — поделилась врач.
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«Очень токсичны»: химик раскрыл, чем опасен пластик для разогрева продуктов
Химик Дорохов: безопасным для хранения еды пластиком является полипропилен
21 марта 2025, 23:37

Фото: iStock/nito100

Безопасным для хранения и разогрева еды пластиком являются изделия с маркировкой 5 и 2 — полипропилен и полиэтилен высокой плотности. Об этом заявил доцент РТУ МИРЭА, химик Андрей Дорохов. По его словам, другие виды пластика при высоких температурах могут выделять токсичные вещества, пагубно влияющие на системы организма.
«При покупке стоит обратить внимание на специальную маркировку, изображенную на дне изделия в виде треугольника с числом внутри. Эти числа от 1 до 7 указывают на разные виды пластика. <…> Для обеспечения безопасности выбирайте контейнеры с маркировкой, допускающей контакт с пищевыми продуктами, и избегайте нагрева пищи в пластиковых емкостях без соответствующей метки», — поделился эксперт в беседе с RT.
В то же время врач-диетолог Марина Макиша рассказала, чем опасны чипсы для здоровья человека и стоит ли вводить ограничения на их продажу, про которые говорил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист пояснила, что чипсы относят в категорию продуктов, которые могут вызывать у людей пищевую зависимость. К тому же, снеки крайне калорийны и не несут пользы для организма.
«Чипсы относятся к категории таких продуктов, потому что в них очень высокое содержание жира, быстрых углеводов (то есть крахмала) и соли. Эти три ингредиента мозг воспринимает как пищевой наркотик, требуя есть их все чаще. Если человек регулярно ест продукты такого типа, у него появляются лишние килограммы и проблемы со здоровьем», — отметила диетолог.
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