Эколог назвал основное время активности клещей

Клещи особенно активны в утреннее и вечернее время, так как не переносят жары. Об этом заявил директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. По его словам, в жаркую часть дня насекомые предпочитают отсиживаться в тенистых и влажных уголках леса.