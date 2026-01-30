Вспышка норовируса в школе Тюменской области: заражены десятки детей

30 января 2026, 18:42

В тюменской школе выявили норовирус у 23 учеников

Фото: Istock / peterscode

В Тюменской области у 23 школьников, обучающихся в учреждении, где ранее была зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции, выявлен норовирус. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.