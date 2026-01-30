Вспышка норовируса в школе Тюменской области: заражены десятки детей
В Тюменской области у 23 школьников, обучающихся в учреждении, где ранее была зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции, выявлен норовирус. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
Всего у учеников было взято 78 анализов. По данным специалистов, причиной распространения инфекции стало несоблюдение детьми правил личной гигиены. В связи с произошедшим контролирующие органы начали проверки всех образовательных организаций — как школ, так и детских садов, рассказала вице-губернатор области Ольга Кузнечевских.
При этом в детском саду, который располагается в том же здании, случаев заражения не выявлено. Несмотря на это, учреждение временно закрыли на карантин в профилактических целях, там проведут санитарную обработку.
Ранее сообщалось, что всего симптомы заболевания проявились примерно у 100 детей. Один ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Читайте также: