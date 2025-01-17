Впервые опубликованы выдержки из дневника возможной любовницы Гитлера

Фото: iStock/BlackQuetzal
После длительного журналистского расследования британское издание Daily Mail впервые представило выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая, вероятнее всего, была любовницей Адольфа Гитлера.
Отмечается, что сохранившийся дневник в кожаном переплёте открывает новые подробности о диктаторе, которого порицают во всём мире и называют главным злодеем в истории, но которого боготворила его «английская подруга».
Для подтверждения подлинности записей были предприняты все меры. К работе привлекались эксперты по почерку, чернилам и бумаге. Историк и биограф женщины Дэвид Прайс-Джонсон убеждён, что они подлинные.
Дневник Митфорд охватывает период с 1935 по 1939 год и содержит описание 139 встреч с Гитлером. Записи свидетельствуют, что между ними растёт страсть, а также указывают на активную половую жизнь Юнити с ведущими нацистами Германии.
Первая встреча Митфорд и Гитлера состоялась в феврале 1935 года. С тех пор она начала вести записи о новом знакомом, описывая детали встреч красной ручкой. В своём дневнике девушка назвала первую встречу с фюрером «самым замечательным днём» в её жизни.
В 1934 году Митфорд, получив разрешение от родителей, отправилась в Мюнхен под предлогом изучения немецкого языка. На самом деле, она приехала для встречи с Гитлером.
Последняя запись в её дневнике датировала 3 сентября 1939 годом. Она была шокирована, что Германия и Англия будут воевать. На эмоциях она пришла в мюнхенский парк «Английский сад», где попыталась совершить самоубийство, но выжила. После этого она вернулась в родную Великобританию, где скончалась в 1948 году на 34 году жизни.
Читайте также:
Обнародованы секретные документы о покушении офицеров рейха на Гитлера
«Станции утешения» и «Салон Китти»: как проститутки на госслужбе обслуживали Третий рейх
В Музее Зои Космодемьянской открыли выставку ко Дню снятия блокады Ленинграда
Для подтверждения подлинности записей были предприняты все меры. К работе привлекались эксперты по почерку, чернилам и бумаге. Историк и биограф женщины Дэвид Прайс-Джонсон убеждён, что они подлинные.
Дневник Митфорд охватывает период с 1935 по 1939 год и содержит описание 139 встреч с Гитлером. Записи свидетельствуют, что между ними растёт страсть, а также указывают на активную половую жизнь Юнити с ведущими нацистами Германии.
Первая встреча Митфорд и Гитлера состоялась в феврале 1935 года. С тех пор она начала вести записи о новом знакомом, описывая детали встреч красной ручкой. В своём дневнике девушка назвала первую встречу с фюрером «самым замечательным днём» в её жизни.
В 1934 году Митфорд, получив разрешение от родителей, отправилась в Мюнхен под предлогом изучения немецкого языка. На самом деле, она приехала для встречи с Гитлером.
Последняя запись в её дневнике датировала 3 сентября 1939 годом. Она была шокирована, что Германия и Англия будут воевать. На эмоциях она пришла в мюнхенский парк «Английский сад», где попыталась совершить самоубийство, но выжила. После этого она вернулась в родную Великобританию, где скончалась в 1948 году на 34 году жизни.
Читайте также:
Обнародованы секретные документы о покушении офицеров рейха на Гитлера
«Станции утешения» и «Салон Китти»: как проститутки на госслужбе обслуживали Третий рейх
В Музее Зои Космодемьянской открыли выставку ко Дню снятия блокады Ленинграда
Анастасия Чинкова