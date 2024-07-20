Обнародованы секретные документы о покушении офицеров рейха на Гитлера

Фото: istockphoto/TkKurikawa
ФСБ России рассекретила архивные документы, касающиеся покушения группы немецких офицеров на главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, происшедшее ровно 80 лет назад, 20 июля 1944 года.
Это покушение, осуществлённое в ставке фюрера «Вольфшанце» («Волчье логово») в Восточной Пруссии, стало результатом заговора группы высокопоставленных немецких чиновников и военачальников и известно как «Операция "Валькирия"», еапоминает РИА Новости. Заговорщики выступали против Гитлера, дилетантски вмешивавшегося в дела военного командования, что привело к краху на фронте.
Среди рассекреченных и переданных огласке документов фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера, шефа Имперской службы безопасности, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха, работавшего в Иране, гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. Эти показания они давали органам госбезопасности СССР после окончания Великой Отечественной войны.
Операция «Валькирия» не увенчалась успехом. Взрыв бомбы в «Вольфшанце» не убил Гитлера — тот получил лишь лёгкую контузию. Большинство участников заговора были казнены, а их родственники репрессированы. Раттенхубер, в частности, рассказал, что Гитлер в результате контузии получил нервный шок, который «выражался в дрожании рук» и только усиливался по мере приближения конца нацистской Германии. По словам Гамоты, покушение было вызвано недовольством военной верхушки тяжёлой ситуацией, в которую попала Германия по вине Гитлера.
Читайте также:
«Станции утешения» и «Салон Китти»: как проститутки на госслужбе обслуживали Третий рейх
ФСБ рассекретила данные адъютанта Гитлера, как СССР помог союзникам в Арденнах
Череп и кости нашли при перестройке дома, в котором родился Гитлер
Среди рассекреченных и переданных огласке документов фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера, шефа Имперской службы безопасности, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха, работавшего в Иране, гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. Эти показания они давали органам госбезопасности СССР после окончания Великой Отечественной войны.
Операция «Валькирия» не увенчалась успехом. Взрыв бомбы в «Вольфшанце» не убил Гитлера — тот получил лишь лёгкую контузию. Большинство участников заговора были казнены, а их родственники репрессированы. Раттенхубер, в частности, рассказал, что Гитлер в результате контузии получил нервный шок, который «выражался в дрожании рук» и только усиливался по мере приближения конца нацистской Германии. По словам Гамоты, покушение было вызвано недовольством военной верхушки тяжёлой ситуацией, в которую попала Германия по вине Гитлера.
Читайте также:
«Станции утешения» и «Салон Китти»: как проститутки на госслужбе обслуживали Третий рейх
ФСБ рассекретила данные адъютанта Гитлера, как СССР помог союзникам в Арденнах
Череп и кости нашли при перестройке дома, в котором родился Гитлер
Александр Бойцов