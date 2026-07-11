Непогода «вскружила голову» самолетам в Петербурге

11 июля 2026, 19:48

Самолеты кружили над Петербургом в связи с непогодой

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Из-за ухудшения погодных условий в Санкт-Петербурге несколько самолетов ушли на круги над городом. Об этом сообщается 11 июля.