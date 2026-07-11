Непогода «вскружила голову» самолетам в Петербурге
Самолеты кружили над Петербургом в связи с непогодой
Из-за ухудшения погодных условий в Санкт-Петербурге несколько самолетов ушли на круги над городом. Об этом сообщается 11 июля.
Согласно данным Flightradar24, в зоне ожидания находятся рейсы из Шанхая, Калининграда, Магнитогорска и Новосибирска. Как уточнили в пресс-службе Пулково, три борта уже перенаправили для посадки в Москву.
Ранее самолёт «Уральских авиалиний» не долетел до Благовещенска по одной причине. Экипаж принял решение вернуться в точку отправления
Кроме того, 7 июля сообщалось, что борт завалился на бок во время взлета в бывшей республике СССР. Подробности в нашем материале.
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