«Вполне нормально»: В Общественной палате предложили сократить время продажи алкоголя
Сергей Рыбальченко призвал сократить время продажи алкоголя
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко призвал понемногу сокращать часы продажи алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.
Рыбальченко отметил, что сейчас часы продажи, разрешенные на федеральном уровне — с 8:00 до 23:00. А в некоторых областях и вовсе установлено своё время торговли. Сергей считает, что необходимо вернуться к практике СССР, где продажа крепких алкогольных напитков осуществлялась с 11:00 до 19:00.
«Считаю, что такой режим был бы вполне нормальным, по крайней мере, если каждый год мы снижали бы по одному часу», — заявил председатель.Сергей добавил, что ограничения в продаже алкоголя необходимо внести в выходные и праздничные дни, за исключением кафе, ресторанов и организаций общественного питания. По его мнению, такие изменения дадут максимальный эффект.