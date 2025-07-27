«Вполне нормально»: В Общественной палате предложили сократить время продажи алкоголя

27 июля 2025, 14:27

Сергей Рыбальченко призвал сократить время продажи алкоголя

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко призвал понемногу сокращать часы продажи алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.





Рыбальченко отметил, что сейчас часы продажи, разрешенные на федеральном уровне — с 8:00 до 23:00. А в некоторых областях и вовсе установлено своё время торговли. Сергей считает, что необходимо вернуться к практике СССР, где продажа крепких алкогольных напитков осуществлялась с 11:00 до 19:00.

«Считаю, что такой режим был бы вполне нормальным, по крайней мере, если каждый год мы снижали бы по одному часу», — заявил председатель.