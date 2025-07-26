26 июля 2025, 16:19

Фото: iStock/ Peach_iStock

27 июля 2025 года Луна в знаке Девы создаёт идеальные условия для продуктивной работы и осмысленной деятельности. Этот период особенно благоприятствует кропотливой аналитической работе, систематизации накопленной информации и завершению давно начатых проектов. При нахождении растущей Луны в 4-м лунном дне знаки зодиака получают уникальную возможность заложить прочный фундамент для будущих достижений. Подробнее в материале «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта – 20 апреля) Телец (21 апреля – 20 мая) Близнецы (21 мая – 20 июня) Рак (21 июня – 22 июля) Лев (23 июля – 22 августа) Дева (23 августа – 22 сентября) Весы (23 сентября – 22 октября) Скорпион (23 октября – 21 ноября) Стрелец (22 ноября – 21 декабря) Козерог (22 декабря – 19 января) Водолей (20 января – 18 февраля) Рыбы (19 февраля – 20 марта)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Телец (21 апреля – 20 мая)

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Рак (21 июня – 22 июля)

Лев (23 июля – 22 августа)

Фото: iStock/ sutthirat sutthisumdang



Дева (23 августа – 22 сентября)

Весы (23 сентября – 22 октября)

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Фото: iStock/ sutthirat sutthisumdang



Козерог (22 декабря – 19 января)

Водолей (20 января – 18 февраля)

Рыбы (19 февраля – 20 марта)