Врач Алендеев заявил об опасности самолечения при насморке

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Врач общей практики Сергей Алендеев заявил, что самолечение при насморке может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, включая заболевания ушей.
«Опасность самолечения при насморке в том, что система «ухо, горло, нос» взаимосвязана. Если насморк «разыграется» и приведёт к отиту, то проблема окажется ещё серьёзнее. Лечить простуженные уши — это то ещё развлечение. Там опасно самим подбирать капельки, потому что для каждого случая свой вариант. Не исключено, что, выбрав капли самостоятельно, вы усугубите проблему», — предупредил в беседе с «Царьградом» Алендеев.
Специалисты рекомендуют для лечения насморка, в первую очередь, посещать врача и лечится строго теми препаратами, которые прописал доктор.
«Странные сны бывают во время очень высокой температуры. Как правило, они фантастические или пугающие. Высокая температура провоцирует выброс цитокинов — сигнальных молекул иммунитета. Эти вещества оказывают воздействие на структуру мозга, эмоциональную составляющую и память. Также они сказываются на повышенной возбудимости нервных клеток», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Мескина.
Она рекомендовала при заболевании сбивать высокую температуру жаропонижающими средствами и обильным питьём, а в случае, если понизить её не удаётся, обратиться за помощью к врачам.
Также специалист отметила, что лучшим вариантом профилактики ОРВИ и других респираторных вирусов является вакцинация.
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