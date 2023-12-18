Врач призвал есть острую еду при простуде

Лимон и имбирь не помогают избавиться от симптомов простуды. Лучше для профилактики есть острую еду, рассказал в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.