Врач призвал есть острую еду при простуде

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Лимон и имбирь не помогают избавиться от симптомов простуды. Лучше для профилактики есть острую еду, рассказал в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.
«Было проведено множество исследований, которые доказали, что явного эффекта лимон и имбирь не дают. Но его даёт красный перец. Дело в том, что капсаицин, который находится в перце, раздражая глотку, даёт прилив крови, из-за чего уходит застой, меняется иммунная защита органа, которой начинает болеть. Из-за этого он начинает восстанавливаться», — сказал врач.Специалист добавил, что красный перец нужно есть осторожно людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Для профилактики терапевт рекомендовал также пить горячий чай, тёплый кисель и молоко с маслом.
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Екатерина Шмакова