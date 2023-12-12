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Названы основные симптомы микоплазменной инфекции

Инфекционист Малышев: «Это респираторная инфекция»
12 декабря 2023, 19:31
Фото: istockphoto.com/wildpixel

Фото: istockphoto.com/wildpixel

Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что основные симптомы микоплазменной инфекции схожи с симптоматикой респираторных заболеваний.
К ним относятся высокая температура, кашель, насморк и так далее.

«Это респираторная инфекция. Так, для неё характерна обычная триада. Это лихорадочная реакция, повышение температуры до высоких цифр. Это интоксикация, головная боль, боль в суставах и в мышцах различной выраженности, тошнота, рвота. И это респираторный синдром — кашель, насморк, першение в горле», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.


При этом, по словам врача, чаще всего инфекция протекает благоприятно под наблюдением специалистов, хотя она может вызвать серьёзные осложнения.

Для того, чтобы защититься от заболевания, достаточно соблюдения всем известных мер предосторожности: ношения масок, соблюдения дистанции, минимизации контактов, соблюдения гигиены и т. д.

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#температура
#заболевания
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Невролог предостерегла от популярного средства для борьбы с хроническим стрессом
Невролог Акарачкова: прием глицина бесполезен при хроническом стрессе
12 декабря 2023, 15:37

Фото: istock / PeopleImages

Глицин бесполезен при длительном и тяжелом стрессе, так как слабо воздействует на организм. О способе применения глицина рассказала невролог Елена Акарачкова в беседе с радио Sputnik.

Она объяснила, что глицин является аминокислотой, обладающей одновременно и успокаивающим, и тонизирующим действием. По словам невролога, в малых дозах глицин может улучшить память  и повысить работоспособность. Но если проблема в бессоннице или в хроническом стрессе, дозировка препарата должна повышаться.

Врач напомнила, что глицин нельзя принимать без консультации с врачом. Акарачкова заявила, что эти таблетки могут снижать эффективность других препаратов.

«Глицин имеет очень слабый эффект и в тяжелой ситуации не поможет, не даст возможности мозгу справиться с напряжением», — отметила Акарачкова.
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Врач Мартынова заявила об опасности жевания жвачки больше 3 минут
12 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto.com/nyul

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, к.м.н. Елена Мартынова заявила, что жевать жвачку более трёх минут опасно, поскольку это может привести к гастриту, эрозии желудка и т.д.
«При употреблении жевательной резинки происходит резкое увеличение слюны, так как наш мозг её воспринимает как еду. Если жевание продолжается больше трёх минут, рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока. Если эта привычка становится регулярной и человек начинает использовать жвачку по несколько раз в день, то это может привести к повышению кислотности, гастриту, эрозии желудка», — пояснила в беседе с Газета.ру Мартынова.

А жевательная резинка с сахаром, которая является наиболее вредной, может приводить к кариесу и нарушению баланса полезных бактерий. Жвачка без сахара, в свою очередь, может вызвать расстройство пищеварения как побочное действие подсластителей.

Кроме этого, постоянное жевание жевательной резинки может приводить к головным болям и мигреням, а также к аллергиям на составляющие вещества.

Любителям жвачек врач рекомендовала жевательные резинки с ксилитом.

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#врач
#зубы
#здоровье
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Назван вид орехов, нормализующий уровни сахара и холестерина в крови
Nutrients: макадамия и грецкий орех нормализуют баланс сахара в крови
12 декабря 2023, 14:41

Фото: istock / eternalcreative

Ученые из Вандербильтского университета в США выяснили, что грецкий орех, макадамия, миндаль и пекан способствует нормализации уровня сахара и холестерина в крови. Кроме того, древесные орехи снижают риск развития сердечных заболеваний. О пользе орехов пишет журнал Nutrients.

Исследователи провели 84 человека, которых разделили на 2 группы. На протяжении 19 недели участники из первой группы должны были употреблять вышеназванные орехи в виде перекуса. Добровольцы из второй группы в качестве перекуса ели продукты с высоким содержанием углеводов, например крекеры или мюсли.

По прохождению времени, испытуемые сдали анализ крови. У первой группы выявили повышенную чувствительность к инсулину и вырос показатель «хорошего холестерина» в крови. Также в контрольной группе наблюдались показатели более здорового веса и меньшей окружности талии. Отмечается, что положительный результат был достигнут без соблюдения дефицита калорий.

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#продукты
#еда
#питание
#сахарный диабет
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Заболеваемость алкоголизмом в Подмосковье за 10 месяцев снизилась на 6%
12 декабря 2023, 14:40

Фото: Istockphoto / Viktoriia Hnatiuk

В Подмосковье снизилась заболеваемость алкоголизмом. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава региона, главврач Московского областного клинического наркологического диспансера Виталий Холдин.
«Мы проводим большую работу по профилактике алкоголизма среди населения, формированию здорового образа жизни с различными группами, начиная школьниками и заканчивая старшим поколением, лечим пациентов, которые обратились к нам за помощью. Нам удалось снизить заболеваемость алкоголизмом в регионе. За 10 месяцев 2023 года этот показатель сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Холдин
Он добавил, что в регионе развёрнута сеть оказания амбулаторной и стационарной наркологической помощи. В диспансере также организованы лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля. 
 
Тем, кто не может справиться с зависимостью самостоятельно, в подмосковном Минздраве предложили получить помощь специалистов. Для этого достаточно обратиться к врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере. 
 
Кроме того, на сайте МОКНД можно проверить, есть ли у человека или его родственников проблемы с алкоголем. Для это нужно пройти по ссылке и ответить на вопросы.
 
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#минздрав мо
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#алкоголизм
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#московская область
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Женщинам указали на часто игнорируемый симптом запущенной стадии онкологии яичников
Pronews: вздутие живота может сигнализировать о поздней стадии рака яичников
12 декабря 2023, 13:34

Фото: istock / MangoStar_Studio

Вздутие живота может быть сигналом поздней стадии рака яичников. Об опасности игнорирования этого симптома предупредили врачи из Греции, сообщает Pronews.

Эксперты указали, что главой опасностью онкологии яичников являет ее бессимптомное протекание. Первые признаки болезни становятся заметны только после того, как рак распространится на таз и брюшную полость. Но даже в этом случае женщины могут не замечать начавшихся проблем со здоровьем.

Самыми опасными симптомами этого недуга являются запоры, постоянное вздутие живота, синдром раздраженного кишечника. Также женщину может беспокоить частое мочеиспускание, дискомфорт в области таза,  быстрое насыщение во время приема пищи, а также резкую потерю веса. 

Эксперты обратили внимание, что к медикам стоит обратиться, если одна или несколько из этих проблем со здоровьем беспокоят на регулярной основе.

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#врачи
#женщины
#эксперты
#болезни
#рак
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В РФ граждан с вирусными гепатитами внесут в специальный регистр
12 декабря 2023, 12:57

Фото: istockphoto/jarun011

В России планируют создать регистр, чтобы вести учёт пациентов с вирусными гепатитами.
Данное постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сообщается, что в РФ продолжают работать над развитием системы оказания помощи пациентам с вирусными гепатитами, а также улучшением механизмов оплаты лечения по ОМС. 

В планах на 2024 год стоит формирование специального регистра, где будут учитываться такие пациенты. При этом он позволит быстро оценивать объем необходимых лекарств и финансирования. 

В него будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, предоставленном медикаментозном лечении и наблюдении в диспансере. 

Данный регистр позволит систематизировать информацию о больных и соблюсти преемственность оказания медицинской помощи. 

Регистр будет частью единой государственной информационной системы. Её оператором выступает Минздрав.

Создание единого регистра предусмотрели в плане мероприятий по борьбе с вирусным гепатитом С, утверждённым в 2022 году по поручению президента РФ Владимира Путина.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чуланова, в стране, по официальной статистике, около 700 000 пациентов с гепатитом C.

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#гепатит
#болезни
#вирус
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В Подмосковье появилась диагностика осложнения сахарного диабета у детей
12 декабря 2023, 12:33

Фото: istockphoto / andrei_r

В НИКИ детства начали проводить диагностику еще одного осложнения сахарного диабета у детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Научно-исследовательском клиническом институте детства теперь смогут проводить диагностику полинейропатии пациентам с сахарным диабетом.

«Для диагностики полинейропатии теперь в нашем институте проводится электронейромиография. Такой метод исследования позволяет оценить состояние мышц и нервов. Результаты диагностики помогают врачу определить характер и степень повреждения нервов и мышц, а также разработать план лечения. Проведение такого исследования стало возможным благодаря поступлению нового оборудования», - отметила врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.

Стоит отметить, что при сахарном диабете у детей возникают проблемы с периферическими нервами и мышцами, которые могут вызывать онемение и показывания. Пройти обследование в НИКИ девства можно по направлению лечащего врача.

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#сахарный диабет
#больница
#диагностика
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Подмосковные врачи при помощи новой методике лечения спасли мужчину с опухолью мозга
12 декабря 2023, 10:21

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В МОНИКИ с помощью новой методики диагностики врачи спасли 36-летнего мужчину с опухолью мозга и эпилепсией. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
 36-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на резкое ухудшение состояния здоровья.Врачи провели плоскодетекторную компьютерную томографию для поставления точного диагноза.

«Такой вид исследования выполнен в нашем институте впервые, обычно подобная методика применяется в профильных онкологических клиниках. В ходе исследования были получены данные о наличии у пациента крупной высококальцинированной опухоли левой височной доли, достигшей в размере 3,5 см. Новообразование было успешно удалено в результате хирургического вмешательства. <…> », – отметил руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма Алексей Азаров.

Стоит отметить, что на сегодняшний день мужчина уже выписан из больницы. Кроме этого, данные методики лечения помогают врачам многократно повысить эффективность операций и уровень помощи пациентам.

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Детский инфекционист Дондурей рассказала, как бороться с осложнениями от гриппа
12 декабря 2023, 05:57

Фото: iStock/undrey

Главный внештатный детский инфекционист Санкт-Петербурга Елена Дондурей рассказала в беседе с газетой «Известия», как не допустить осложнений гриппа и простуды.
По ее словам, если эффекта от стартовой терапии нет, и появляются новые симптомы, необходимо повторно обратиться за медицинской помощью, чтоб скорректировать лечение. В противном случае могут начаться осложнения со стороны ЛОР-органов и нижних дыхательных путей. 

Если у ребенка уже нет температуры, но остался насморк — следовательно, он еще болеет и отправлять его в школу не нужно, подчеркнула Дондурей.

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