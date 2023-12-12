Названы основные симптомы микоплазменной инфекции

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Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что основные симптомы микоплазменной инфекции схожи с симптоматикой респираторных заболеваний.
К ним относятся высокая температура, кашель, насморк и так далее.
При этом, по словам врача, чаще всего инфекция протекает благоприятно под наблюдением специалистов, хотя она может вызвать серьёзные осложнения.
Для того, чтобы защититься от заболевания, достаточно соблюдения всем известных мер предосторожности: ношения масок, соблюдения дистанции, минимизации контактов, соблюдения гигиены и т. д.
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«Это респираторная инфекция. Так, для неё характерна обычная триада. Это лихорадочная реакция, повышение температуры до высоких цифр. Это интоксикация, головная боль, боль в суставах и в мышцах различной выраженности, тошнота, рвота. И это респираторный синдром — кашель, насморк, першение в горле», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.
Для того, чтобы защититься от заболевания, достаточно соблюдения всем известных мер предосторожности: ношения масок, соблюдения дистанции, минимизации контактов, соблюдения гигиены и т. д.
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Мелисса Тимофеева