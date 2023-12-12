Названы основные симптомы микоплазменной инфекции

Ученые из Вандербильтского университета в США выяснили, что грецкий орех, макадамия, миндаль и пекан способствует нормализации уровня сахара и холестерина в крови. Кроме того, древесные орехи снижают риск развития сердечных заболеваний. О пользе орехов пишет журнал Nutrients.