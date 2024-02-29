Врач Белого дома: Байден страдает от нескольких заболеваний

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У президента США Джо Байдена впервые диагностировано обструктивное апноэ сна, сообщает терапевт Кевин О'Коннор, огласивший результаты ежегодного обследования американского лидера.
Ранее президент заявил журналистам о медицинском обследовании: «Ничего не отличается от прошлого года. Все здорово».
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