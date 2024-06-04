Собачье дыхание и палочка от мороженого: Врач рассказал, как спастись от перегрева

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В жаркие дни у многих людей ухудшается самочувствие, падает работоспособность. А ведь приходится продолжать вести активную жизнь: пользоваться общественным транспортом, передвигаться по городу и так далее. Это ещё больше усиливает дискомфорт.
Эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимира Бондаренко в беседе с «Радио 1» рассказал о техниках, с помощью которых можно стабилизировать температуру тела и спастись от перегрева.
По словам специалиста, такие дыхательные приёмы усиливают естественную работу центральной нервной системы и компенсирует перегрев.
Также Владимир Бондаренко рассказал про нашу утраченную функцию, которая тоже эффективно помогает справляться тёплым воздухом.
Владимир Бондаренко напомнил, что в жаркие дни не стоит употреблять алкоголь, жареную и жирную пищу. Пить, по рекомендации эксперта, нужно каждые 15 минут по одному-двум глоткам.
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«Одна из техник — дыхание носом, то есть закрываем одну ноздрю, а другой делаем вдох. Потом меняем. Вторая техника — дыхание сквозь зубы. Дыхание не носом, а ртом. То есть мы можем вставить зубочистку межу зубами, спичку, палочку от мороженого, растянуться в улыбке и сквозь зубы сделать вдох на четыре счёта. Вдох мы делаем за счёт живота, надуваем живот — это диафрагмальное дыхание. Потом делаем паузу, считаем до трёх-четырёх и выдыхаем через нос. Шесть-восемь повторений — и вы сразу почувствуете облегчения в голове, у кого-то даже могут побежать мурашки», — поделился эксперт.
По словам специалиста, такие дыхательные приёмы усиливают естественную работу центральной нервной системы и компенсирует перегрев.
Также Владимир Бондаренко рассказал про нашу утраченную функцию, которая тоже эффективно помогает справляться тёплым воздухом.
«Животные высовывают язык, мы утратили эту функцию. Высуньте язык, прижмите к верхней губе и делайте короткие дыхания. Это тоже делаем из диафрагмы. Язык является большим теплообменником. Это хороший способ за три-пять минут сбросить перегрев», — сказал собеседник.
Владимир Бондаренко напомнил, что в жаркие дни не стоит употреблять алкоголь, жареную и жирную пищу. Пить, по рекомендации эксперта, нужно каждые 15 минут по одному-двум глоткам.
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Анастасия Бондарева