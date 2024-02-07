Врач Тихоненко: Вода способна подарить заряд бодрости

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Нутрициолог Анна Тихоненко заявила, что обезвоживание может вызывать усталость и сонливость, а для более бодрого состояние рекомендуется пить больше воды.
«Рекомендуется потреблять не менее двух литров жидкости в сутки. Предпочтительный источник — это вода. А учитываются также чай, кофе, соки, молоко, супы и т. д. Но объём всегда зависит от затрат: марафонцу при забеге нужно значительно больше пить, чем сотруднику офиса. Самый действенный совет: окружите себя водой, чтобы вовремя утолять жажду», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» врач.
Ранее врач-эксперт Ольга Уланкина напомнила о том, что такое состояние, как «барическое дно», может негативно влиять на состояние человека. Особенно это касается людей с проблемами с сердцем.
«Барическое дно или, как его ещё называют, барическая ложбина — это снижение атмосферного давления ниже нормы, которая бывает в конкретной местности. За сутки давление может упасть на несколько десятков единиц. Такое «обрушение» может сказаться на самочувствии. В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца», — пояснила в беседе с RT Уланкина.
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