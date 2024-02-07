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Врач Тихоненко: Вода способна подарить заряд бодрости

07 февраля 2024, 16:20
Фото: istockphoto.com/Yaroslav Olieinikov

Фото: istockphoto.com/Yaroslav Olieinikov

Нутрициолог Анна Тихоненко заявила, что обезвоживание может вызывать усталость и сонливость, а для более бодрого состояние рекомендуется пить больше воды.
«Рекомендуется потреблять не менее двух литров жидкости в сутки. Предпочтительный источник — это вода. А учитываются также чай, кофе, соки, молоко, супы и т. д. Но объём всегда зависит от затрат: марафонцу при забеге нужно значительно больше пить, чем сотруднику офиса. Самый действенный совет: окружите себя водой, чтобы вовремя утолять жажду», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Ранее врач-эксперт Ольга Уланкина напомнила о том, что такое состояние, как «барическое дно», может негативно влиять на состояние человека. Особенно это касается людей с проблемами с сердцем.


«Барическое дно или, как его ещё называют, барическая ложбина — это снижение атмосферного давления ниже нормы, которая бывает в конкретной местности. За сутки давление может упасть на несколько десятков единиц. Такое «обрушение» может сказаться на самочувствии. В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца», — пояснила в беседе с RT Уланкина.

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«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори
07 февраля 2024, 17:20

Фото: Istockphoto / Design Cells

Случаи таких заразных заболеваний, как корь, ветрянка или дифтерия возникают всё чаще из-за ослабления коллективного иммунитета. К этому, в свою очередь, привело нежелание вовремя вакцинировать детей. Об этом заявил «Радио 1» доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Ранее все расслабились – кори нет, полиомиелита нет, дифтерии нет. А почему нет? Потому что с 1950-х годов появились вакцины. Практически всех детей начали вакцинировать. Это моё поколение, мне сейчас 66 лет. Мы фактически не знали подобных инфекций. А в 1990-е годы одно известное издание ляпнуло не по делу, что вакцина – это ужас. Но не только оно – возникло мощное антипрививочное движение. И корь, полиомиелит и дифтерия начали распространяться. Некоторые дети умерли. И сейчас мы пожинаем плоды: иммунная прослойка в стране ослабла, потому что определённый процент населения перестал вакцинировать детей», – пояснил иммунолог.
По словам Жемчугова, вирусы начали «находить» взрослых, у которых через 20 лет ослаб иммунитет. В 1960-80 годах такого просто не могло быть, так как практически все проходили вакцинацию, и вирус не мог никого «найти» без иммунитета. Врач также предупредил об опасности, казалось бы, лёгких заболеваний.
«Никого не хочу пугать, но и корь, и ветрянка, и полиомиелит – очень серьёзные болезни. Иногда это инвалидность или даже гибель, особенно среди детей. Один исторический пример: португальские корабли в ХV или ХVI веке привезли корь на острова в Тихом океане. Так там вообще всё население исчезло, потому что никакого иммунитета не было. Попал вирус, и все люди погибли», – разъяснил собеседник «Радио 1».
Ранее сообщалось о выявлении случая заболевания корью в кампусе Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского. Принято решение, что до 12 февраля включительно занятия там будут проходить в дистанционном формате.

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#заболевания
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#иммунинитет
#здоровье
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Нарколог Холдин рассказал, что из-за курения можно лишиться зубов
07 февраля 2024, 12:50

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, почему курильщики могут остаться без зубов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что курение обычных и электронных сигарет негативно влияет на слизистую полости рта и дёсны.

«У курящих людей намного чаще встречаются болезни дёсен и полости рта. Это проявляется воспалением и болезненностью дёсен, изменением цвета зубов, повышением их чувствительности и развитием кариеса.В результате воспаления дёсен появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта. Всем известно, что проблемы с дёснами — одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. Впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», — подчеркнул Виталий Холдин.

Он также добавил, что на слизистую рта негативное влияние оказывает никотин, вызывая сухость и воспаления.

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#здоровье
#зубы
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В МОНИКИ открыли второй в Подмосковье региональный эндокринологический центр
07 февраля 2024, 12:18

Фото: пресс-службе Минздрава МО

В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского стартовала работа регионального эндокринологического центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В центре будут оказывать медицинскую помощь пациентам в возрасте от 18 лет с патологиями эндокринной системы.
«Это второй региональный эндокринологический центр в Подмосковье. На прошлой неделе начал приём пациентов такой же центр в Видновской больнице. Их главная задача – медицинская помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями: диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В центре можно получить консультации разных специалистов – начиная с диагностики и профилактики заболевания и заканчивая лечением. При выявлении острой патологии пациенту предложат госпитализацию в стационар.
«В центре принимают врачи-эндокринологи, офтальмолог, работающий с лазерной операционной. Функционирует школа сахарного диабета. В ближайшее время будет открыт кабинет диабетической стопы. Доступны рентгенологические и ультразвуковые методы исследования, в том числе денситометрия, КТ, МРТ, а также тонкоигольная пункционная биопсия узлов щитовидной железы», – рассказала заведующая региональным эндокринологическим центром МОНИКИ Александра Шевлягина.
Медицинская помощь в центре оказывается бесплатно, по полису ОМС. Направление на консультацию может получить любой житель области при наличии показаний.

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#минздрав мо
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В Подмосковье детей с сахарным диабетом во время лечения будут сопровождать психологи
07 февраля 2024, 12:04

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области

НИКИ детства запускает проект психологического сопровождения семей с детьми с диабетом. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Новый проект в отделении эндокринологии Научно-исследовательского института детства был запущен для моральной поддержки как детей, так и родителей.

«Целью проекта является помощь в поддержание семьи, где ребенку поставлен диагноз сахарный диабет 1 типа. Это заболевание требует постоянного контроля состояния. За короткое время ребенку и семье необходимо принять факт болезни и встроить его в свою повседневную жизнь. Часто груз ответственности за состояние болеющего ребенка ложится на плечи родителей, жизнь меняется кардинально», — поделилась завотделения эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф.

Особое внимание будет уделено подросткам, которые до последнего не хотят соблюдать правила и мириться с заболеванием.

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Названы простые продукты для разжижения крови и укрепления сосудов
Эндокринолог Янг: скумбрия и чеснок укрепляют сосуды
07 февраля 2024, 11:16

Фото: istockphoto/Vladimir Mironov

Проблемы со сном, лишний вес, повышенная утомляемость могут говорить о воспалительном процессе в организме, которого можно избежать, если в достаточной степени разжижать кровь и укреплять стенки сосудов. Врач-эндокринолог Екатерина Янг дала несколько советов, как правильно выстроить свой рацион, чтобы предотвратить болезнь.
В своём телеграм-канале специалист написала, что избежать практически любой инфекции помогут продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и витамина D. Чемпионом по количеству этих полезных веществ она назвала скумбрию. Эта вполне себе доступная и бюджетная рыба содержит массу полезных жиров, способствующих борьбе с лишним весом, повышает количество «хорошего» холестерина. Также этот продукт нормализует артериальное давление и в целом весьма полезен для крови и сосудов.

Фото: istockphoto/IURII BUKHTA

Кроме того, доктор Янг напомнила о чесноке, который способен активно разжижать кровь, снижать количество «плохого» холестерина и часто становится панацеей для гипертоников. Также у чеснока есть известная всем особенность: он успешно противостоит различным вирусам и стабилизирует работу кишечника, заключила врач-эндокринолог.

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#врач
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В Люберцах завершилось строительство взрослой поликлиники
07 февраля 2024, 09:11

Фото: Наталья Лымарь

Взрослую поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену, построили на улице Лётчика Ларюшина в люберецком ЖК «Жулебино Парк», сейчас ведётся передача медучреждения в эксплуатацию, передаёт корреспондент Наталья Лымарь.
«В помещениях завершены все отделочные работы и завезено новое оборудование, мебель и оргтехника. (…) Сейчас мы вместе с представителями администрации городского округа и министерства здравоохранения проводим инвентаризацию», — рассказал заместитель директора по строительству компании «ПИК» Олег Устюжин.
Поликлиника расположена на первом этаже жилого дома и в специальной пристройке. Здесь есть кабинеты терапевтов, различных специалистов, а также помещение для УЗИ-диагностики, прививочный кабинет и процедурная.
Заместитель главы администрации городского округа Люберцы Эдуард Малышев отметил, что обеспечение жителей объектами социальной инфраструктуры является приоритетным направлением работы.

«Достраивается большой микрорайон — около 10 тысяч населения, увеличивается количество жителей и всего округа Люберцы, поэтому мы ставим в приоритет строительство социальных объектов – это детские сады, школы и поликлиники», — подчеркнул Малышев.

В 2023 году на территории ЖК «Жулебино Парк» была построена детская поликлиника и детский сад на 350 воспитанников. Ещё один такой детский сад должен появиться в текущем году. Кроме того, планируется открыть школу на 1500 учеников.

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#люберцы
#поликлиника
#медицина
#здравоохранение
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Диетолог назвала напиток, который улучшает память и мозговую деятельность
Врач-диетолог Королева: кофе улучшает память и умственные способности
06 февраля 2024, 21:45

Фото: istock / Dilok Klaisataporn

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что кофе благотворно влияет на память и когнитивные функции человека.

Эксперт отметила, что кофеин улучшает кровообращения и микроциркуляцию в мозге, что положительно сказывается на умственной деятельности и памяти. Как считает Королева, при умеренном употреблении кофе может поддерживать высокий уровень умственной активности. Врач порекомендовала выпить одну-две чашки кофе в сутки.

«Увлекаться большим количеством этого напитка нельзя. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как магний, кальций, железо и цинк, которые очень важны для поддержания здоровья и иммунного статуса человека», - предупредила диетолог в беседе с «Москвой 24».
Она также обратила внимание, что при употреблении кофе важно увеличить и потребление чистой воды, ведь кофе обладает мочегонными свойствами и может обезвоживать организм.

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#эксперт
#врач
#диетолог
#кофе
#память
#терапевт
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Врач Умнов назвал страшные заболевания, вызываемые водкой
Врач Умнов: Водка способна вызвать слабоумие и рак половых органов
06 февраля 2024, 19:16

Фото: istockphoto.com/Igor Dudchak

Врач преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что водка может спровоцировать такие заболевания, как рак, деменцию, слабоумие.
«Этанол провоцирует некроз тканей сердца и сердечную недостаточность. Размягчаются ткани головного мозга, ухудшается всасывание витаминов группы B, что вызывает энцефалопатию, а также ведет к слабоумию и деменции. Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что систематический приём даже небольших доз алкоголя может привести к развитию онкологических заболеваний.

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#рак
#врач
#алкоголь
#заболевания
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В подмосковный Центр профилактики и борьбы со СПИДом пришли 37 новых докторов
06 февраля 2024, 18:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На работу в областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом в сентябре минувшего вышли 37 новых докторов различных специализаций, они приехали в Подмосковье из столицы и других регионов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Среди приступивших к работе врачей есть невролог, инфекционисты и дерматовенерологи, стоматолог, эпидемиологи, медицинский психолог и специалисты по функциональной и лабораторной диагностике», — отмечается в сообщении.
Помимо врачей, в Центре работают специалисты из некоммерческих организаций. Они помогают пациентам адаптироваться к жизни с диагнозом, поддерживают их и помогают продолжать лечение.

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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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