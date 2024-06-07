«Он бы этого не допустил»: Стало известно, где Заворотнюк провела свои последние дни

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Семья скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о том, что в момент смерти она находилась в хосписе. Соответствующей пост опубликован на странице усопшей в социальной сети.
«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — говорится в обнародованном сообщении.
Напомним, о смерти Заворотнюк стало известно утром 30 мая. Актриса пять лет боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием — глиобластомой. В СМИ писали, что последние часы жизни Заворотнюк провела на больничной койке в хосписе, а за руку её держал любящий супруг Пётр Чернышёв.
Однако, по словам родственников звезды, муж никогда не допустил бы пребывания Анастасии в подобном заведении.
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Во время похорон, которые прошли 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве, Чернышёв не отходил от любимой супруги, а когда гроб стали опускать в землю — упал перед ним на колени и заплакал.
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