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«Он бы этого не допустил»: Стало известно, где Заворотнюк провела свои последние дни

Семья Заворотнюк заявила, что актриса никогда не была в хосписе
07 июня 2024, 13:08
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Семья скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о том, что в момент смерти она находилась в хосписе. Соответствующей пост опубликован на странице усопшей в социальной сети.
«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — говорится в обнародованном сообщении.

Напомним, о смерти Заворотнюк стало известно утром 30 мая. Актриса пять лет боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием — глиобластомой. В СМИ писали, что последние часы жизни Заворотнюк провела на больничной койке в хосписе, а за руку её держал любящий супруг Пётр Чернышёв.



Однако, по словам родственников звезды, муж никогда не допустил бы пребывания Анастасии в подобном заведении.

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Во время похорон, которые прошли 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве, Чернышёв не отходил от любимой супруги, а когда гроб стали опускать в землю — упал перед ним на колени и заплакал.

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#актриса
#смерть
#рак
#хоспис
57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто
Рената Литвинова в трусах и тренче прошла по подиуму на показе дочери
07 июня 2024, 04:09

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова прошлась по подиуму в провокационном образе на модном показе своей дочери Ульяны Добровской. Звезда опубликовала фотографии в Instagram*.
57-летняя Литвинова появилась перед зрителями мероприятия в черном пальто до колена с поясом на талии. При этом один его край звезда заправила в белые трусы с высокой посадкой, которые были надеты сверху прозрачных колготок.

Также артистка примерила белый топ и туфли с острым носом на каблуках, а стилисты уложили волосы в гладкий низкий пучок. Визажисты сделали Литвиновой макияж с серебристыми тенями и помадой оттенка нюд.

В 2022 году Рената Литвинова переехала в Париж. Во Франции звезда играет в театре, участвует в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года звезда представила аромат RENATA1226, который был создан в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#кино
#мероприятия
#париж
#актриса
#instagram
#волосы
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Продюсер Лавров раскрыл пользу законопроекта о фонограммах
06 июня 2024, 21:37

Фото: iStock/Sonate

Продюсер Сергей Лавров заявил, что законопроект об информацию про использование фонограммы артистами на афишах и рекламах их концертов пойдёт на пользу, в первую очередь, публике.
Он пояснил, что такая мера вычистит тех, кто умеет петь лишь под «фанеру» и оставит настоящих исполнителей.

«Помню, историей с фонограммой занимался ещё Иосиф Кобзон. Тогда нашлось много противников этой идеи, так как на эстраде много людей, которые без фонограммы и звука издать не могут. Поэтому, если такой закон пройдёт, на эстраде останется больше именно певцов и артистов, а не рыб, которые просто открывают рот. Поэтому я только двумя руками за», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лавров.

Эксперт назвал такую инициативу «операцией «Чистые руки».

Уточняется, что в Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия обяжет организаторов концертов указывать в анонсах и рекламе информацию об использовании предзаписанной фонограммы.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов не будет эффективным, поскольку вызовет обратную реакцию.

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#эксперт
#законопроект
#артист
#певец
#творчество
#таланты
#концерт
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Вымоленное чудо: Сати Казанова рассказала о долгожданной беременности
06 июня 2024, 14:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Сати Казанова сообщила, что ждёт ребёнка. Об этом поп-звезда написала в своём личном блоге.
«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — поделилась со своими поклонниками звезда.

Бывшей участнице группы «Фабрика» 41 год. О личной жизни российской звезды известно мало, однако она сама признавалась, что до встречи со своим нынешним супругом старалась избегать отношений из-за неудачного опыта. «Что угодно, но только не отношения», — думала тогда певица.

К счастью, в 2017 году Казанова встретила своего будущего супруга — итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Как позже рассказала пара, они оба не нуждались в отношениях в момент знакомства, но были так очарованы друг другом, что начали общаться, а затем встречаться. 14 октября 2017 году Казанова и Тиоццо сыграли свадьбу.

Пара прожила в браке семь лет, о планах завести ребёнка они не распространялись. 6 июня 2024 года 41-летняя певица поделилась, что вскоре впервые станет мамой. Судя по размеру живота Казановой, пополнения в семье стоит ожидать совсем скоро.

Не так давно выяснилось, что Казанова поменяла фамилию и стала Сати Тиоццо. Об этом стало известно из судебных документов, связанных со скандалом из-за сорвавшегося выступления в «Крокус Сити Холле». Беременной артистке, которой сейчас лучше не нервничать, приходится бороться с недобросовестными организаторами. Она требует от них возврата предоплаты за аренду помещения, где 22 марта случился теракт.

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#беременность
#певица
#актриса
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«Видит это сверху и радуется»: Чернышев впервые заговорил о болезни и смерти Заворотнюк
Петр Чернышев на похоронах Заворотнюк впервые за пять лет высказался о супруге
06 июня 2024, 04:06

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Пётр Чернышев на протяжении пяти лет не комментировал состояние супруги Анастасии Заворотнюк. На похоронах актрисы фигурист впервые высказался о чувствах к жене. Об этом пишет Woman.ru.
Петр Чернышев произнес прощальные слова над могилой любимой жены. Он опустился на колени, взял горсть могильной земли и бросил ее на опущенный гроб. Журналисты заметили, когда пришедшие на церемонию начали уходить, Чернышев подошел к кресту и мысленно обратился к супруге.

После похорон Заворотнюк Чернышев вышел к ее близким и поклонникам с речью. Он выразил надежду, что Заворотнюк «видит это сверху и радуется».

«Для Насти ваша любовь… она придавала ей силы, и я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, хочет, чтобы все было хорошо», — высказался Чернышев.
В середине мая актрисе стало хуже, она находилась в хосписе, где за ней круглосуточно ухаживали и была возможность делать обезболивание. 30 мая Заворотнюк скончалась, она умерла на руках у мужа.

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#журналисты
#любовь
#супруги
#фигурист
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Актёр Копейкин поделился трудностями съёмок в новом проекте
05 июня 2024, 20:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр, исполнитель роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин рассказал о процессе съёмок в новом проекте — сериале Бориса Акопова «На автомате».
Отмечается, что в новой картине Копейкин исполнит роль подростка Ромы, увлекающегося стихами и метающего стать поэтом.

«Мне было сложно читать стихи, а их было достаточно. Не всегда я понимал, как это нужно читать. У Ромы также есть сны, например, где он видит Иосифа Бродского», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Копейкин.

Ранее сообщалось, что семья актёра, снимавшегося в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никиты Кологривого живёт на Украине, а его отчим служит в рядах Вооружённых сил Украины.

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#отношения
#стихи
#фильм
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Стилист Лисовец о введении дресс-кода для артистов: напоминает постулаты СССР
05 июня 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Депутат Госдумы Ирина Филатова направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести дресс-код для артистов на выступлениях, сообщили в ТАСС. Предлагается обязать артистов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. Поводом для такого обращения стало выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе.
Российский стилист, теле-и радиоведущий, бизнесмен Владислав Лисовец в беседе с «Радио 1» сказал, что считает предложение о дресс-коде для артистов странным.
«Мне кажется, это крайне странно. Всё-таки артист знает свою аудиторию, и на сегодняшний день я бы не сказал, что кто-то переходил какие-то границы. Это ведь развлекательный жанр, и кто-то показывает свои красивые части тела. На мой взгляд, надо заниматься культурой, и тогда люди с внутренней культурой не будут позволять себе каких-то шалостей», — сказал эксперт.

Стилист добавил, что такое предложение напоминает постулаты СССР.

«На мой взгляд это уже похоже на Советский Союз, когда кто-то всё время пытается руководить внешним видом, запретами и так далее. Нормы для всех, нормы для артистов… В 21 веке это, как минимум, странно», — заключил Владислав Лисовец.

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Леди Гага вышла в свет округлым с животом — правда ли, что незамужняя звезда беременна
Sun показал снимки Леди Гаги с округлившимся животом, как при беременности
05 июня 2024, 03:26

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певицу Леди Гагу заподозрили в беременности — звезда появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты в облегающем платье, подчеркивающем округлившийся живот. Снимки опубликовало издание The Sun.
38-летняя исполнительница пришла на ужин, устроенный в честь репетиции бракосочетания, в облегающем черном мини-платье. Гага была в компании партнера Майкл Полански, с которым артистка встречается уже 4 года. Папарацци также заметили на пальце Леди Гаги помолвочное кольцо с бриллиантом.

В последние месяцы певица практически не появлялась на публике. По словам исполнительницы, она полностью сосредоточена на работе над новым альбомом.

Сама артистка пока не прокомментировала попавшие в интернет фотои не подтвердила, находится ли она в положении.

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Юрист Хаминский раскрыл, кто может ответить за скандальное выступление Бузовой
Юрист Хаминский: Ответственность за выступление могут понести организаторы
04 июня 2024, 20:46

Фото: iStock/Анатолий Медведь

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что, если и наступит ответственность за откровенное выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе, то по отношению к организаторам фестиваля.
Он пояснил, что в данном случае, если и вести речь о какой-либо ответственности, то именно организаторы будут должны за это ответить, так как были в курсе сценического образа и костюмов, выбранных артистами.

Однако, отметил специалист, прежде чем делать заключения об ответственности, необходимо дать этическую и правовую артистки.

«Бузова не выступала ни на каком «детском празднике» или концерте, посвященном Дню защиты детей. VK Fest 2024 – это ежегодный музыкальный фестиваль, который предназначен для посещения взрослыми. В правилах посещения мероприятия отражено, что посещение Мероприятия детьми до 12 лет возможно только при условии их сопровождения взрослыми», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.

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#фестиваль
#мероприятия
#певица
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Волочкова объяснила неэффективность введения дресс-кода для артистов
04 июня 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов не будет эффективным, поскольку вызовет обратную реакцию.
Она отметила, что артистам не имеет смысла указывать, в чём выступать, однако в ситуациях, подобных скандалу с выступлением певицы Ольги Бузовой в Уфе, можно дать совет в выборе костюма для выступления.

«Запреты не повлекут за собой позитива, так как любой запрет вызывает реакцию обратную. А подсказать со стороны непублично более правильный ход. Артист – это человек, который выходит на сцену. В шоу-бизнесе это одна история, балет – это более элитарное искусство, и тут другие рамки. Я против любых запретов, но за то, чтобы все было в интеллигентной форме», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Волочкова.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.

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#артист
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