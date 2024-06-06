«Видит это сверху и радуется»: Чернышев впервые заговорил о болезни и смерти Заворотнюк

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
Пётр Чернышев на протяжении пяти лет не комментировал состояние супруги Анастасии Заворотнюк. На похоронах актрисы фигурист впервые высказался о чувствах к жене. Об этом пишет Woman.ru.
Петр Чернышев произнес прощальные слова над могилой любимой жены. Он опустился на колени, взял горсть могильной земли и бросил ее на опущенный гроб. Журналисты заметили, когда пришедшие на церемонию начали уходить, Чернышев подошел к кресту и мысленно обратился к супруге.
После похорон Заворотнюк Чернышев вышел к ее близким и поклонникам с речью. Он выразил надежду, что Заворотнюк «видит это сверху и радуется».
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После похорон Заворотнюк Чернышев вышел к ее близким и поклонникам с речью. Он выразил надежду, что Заворотнюк «видит это сверху и радуется».
«Для Насти ваша любовь… она придавала ей силы, и я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, хочет, чтобы все было хорошо», — высказался Чернышев.В середине мая актрисе стало хуже, она находилась в хосписе, где за ней круглосуточно ухаживали и была возможность делать обезболивание. 30 мая Заворотнюк скончалась, она умерла на руках у мужа.
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Алина Юрчак