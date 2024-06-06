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«Видит это сверху и радуется»: Чернышев впервые заговорил о болезни и смерти Заворотнюк

Петр Чернышев на похоронах Заворотнюк впервые за пять лет высказался о супруге
06 июня 2024, 04:06
Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Пётр Чернышев на протяжении пяти лет не комментировал состояние супруги Анастасии Заворотнюк. На похоронах актрисы фигурист впервые высказался о чувствах к жене. Об этом пишет Woman.ru.
Петр Чернышев произнес прощальные слова над могилой любимой жены. Он опустился на колени, взял горсть могильной земли и бросил ее на опущенный гроб. Журналисты заметили, когда пришедшие на церемонию начали уходить, Чернышев подошел к кресту и мысленно обратился к супруге.

После похорон Заворотнюк Чернышев вышел к ее близким и поклонникам с речью. Он выразил надежду, что Заворотнюк «видит это сверху и радуется».



«Для Насти ваша любовь… она придавала ей силы, и я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, хочет, чтобы все было хорошо», — высказался Чернышев.
В середине мая актрисе стало хуже, она находилась в хосписе, где за ней круглосуточно ухаживали и была возможность делать обезболивание. 30 мая Заворотнюк скончалась, она умерла на руках у мужа.

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#журналисты
#любовь
#супруги
#фигурист
Актёр Копейкин поделился трудностями съёмок в новом проекте
05 июня 2024, 20:56

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр, исполнитель роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин рассказал о процессе съёмок в новом проекте — сериале Бориса Акопова «На автомате».
Отмечается, что в новой картине Копейкин исполнит роль подростка Ромы, увлекающегося стихами и метающего стать поэтом.

«Мне было сложно читать стихи, а их было достаточно. Не всегда я понимал, как это нужно читать. У Ромы также есть сны, например, где он видит Иосифа Бродского», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Копейкин.

Ранее сообщалось, что семья актёра, снимавшегося в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никиты Кологривого живёт на Украине, а его отчим служит в рядах Вооружённых сил Украины.

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#отношения
#стихи
#фильм
#сериал
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Стилист Лисовец о введении дресс-кода для артистов: напоминает постулаты СССР
05 июня 2024, 14:30

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Депутат Госдумы Ирина Филатова направила письмо министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой ввести дресс-код для артистов на выступлениях, сообщили в ТАСС. Предлагается обязать артистов соблюдать определенные требования к стилю одежды на тех мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. Поводом для такого обращения стало выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе.
Российский стилист, теле-и радиоведущий, бизнесмен Владислав Лисовец в беседе с «Радио 1» сказал, что считает предложение о дресс-коде для артистов странным.
«Мне кажется, это крайне странно. Всё-таки артист знает свою аудиторию, и на сегодняшний день я бы не сказал, что кто-то переходил какие-то границы. Это ведь развлекательный жанр, и кто-то показывает свои красивые части тела. На мой взгляд, надо заниматься культурой, и тогда люди с внутренней культурой не будут позволять себе каких-то шалостей», — сказал эксперт.

Стилист добавил, что такое предложение напоминает постулаты СССР.

«На мой взгляд это уже похоже на Советский Союз, когда кто-то всё время пытается руководить внешним видом, запретами и так далее. Нормы для всех, нормы для артистов… В 21 веке это, как минимум, странно», — заключил Владислав Лисовец.

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Леди Гага вышла в свет округлым с животом — правда ли, что незамужняя звезда беременна
Sun показал снимки Леди Гаги с округлившимся животом, как при беременности
05 июня 2024, 03:26

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певицу Леди Гагу заподозрили в беременности — звезда появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты в облегающем платье, подчеркивающем округлившийся живот. Снимки опубликовало издание The Sun.
38-летняя исполнительница пришла на ужин, устроенный в честь репетиции бракосочетания, в облегающем черном мини-платье. Гага была в компании партнера Майкл Полански, с которым артистка встречается уже 4 года. Папарацци также заметили на пальце Леди Гаги помолвочное кольцо с бриллиантом.

В последние месяцы певица практически не появлялась на публике. По словам исполнительницы, она полностью сосредоточена на работе над новым альбомом.

Сама артистка пока не прокомментировала попавшие в интернет фотои не подтвердила, находится ли она в положении.

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#певица
#компании
#беременность
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Юрист Хаминский раскрыл, кто может ответить за скандальное выступление Бузовой
Юрист Хаминский: Ответственность за выступление могут понести организаторы
04 июня 2024, 20:46

Фото: iStock/Анатолий Медведь

Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что, если и наступит ответственность за откровенное выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе, то по отношению к организаторам фестиваля.
Он пояснил, что в данном случае, если и вести речь о какой-либо ответственности, то именно организаторы будут должны за это ответить, так как были в курсе сценического образа и костюмов, выбранных артистами.

Однако, отметил специалист, прежде чем делать заключения об ответственности, необходимо дать этическую и правовую артистки.

«Бузова не выступала ни на каком «детском празднике» или концерте, посвященном Дню защиты детей. VK Fest 2024 – это ежегодный музыкальный фестиваль, который предназначен для посещения взрослыми. В правилах посещения мероприятия отражено, что посещение Мероприятия детьми до 12 лет возможно только при условии их сопровождения взрослыми», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.

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#фестиваль
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#певица
#юрист
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Волочкова объяснила неэффективность введения дресс-кода для артистов
04 июня 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов не будет эффективным, поскольку вызовет обратную реакцию.
Она отметила, что артистам не имеет смысла указывать, в чём выступать, однако в ситуациях, подобных скандалу с выступлением певицы Ольги Бузовой в Уфе, можно дать совет в выборе костюма для выступления.

«Запреты не повлекут за собой позитива, так как любой запрет вызывает реакцию обратную. А подсказать со стороны непублично более правильный ход. Артист – это человек, который выходит на сцену. В шоу-бизнесе это одна история, балет – это более элитарное искусство, и тут другие рамки. Я против любых запретов, но за то, чтобы все было в интеллигентной форме», — прокомментировала ситуацию в беседе с Газета.ру Волочкова.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.

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#запрет
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#депутат
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В Госдуме предложили проверить песню Пугачевой с точки зрения закона
04 июня 2024, 16:40

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что новую песню Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка» нужно проверить на соответствие закону.
По его словам, которые цитирует Lenta.ru, в любых текстах есть законодательные ограничения, будь то искусство или журналистика.

Он считает, что рассмотрение текста Пугачевой с этой точки зрения будет полезным.

Ранее стало известно, что Пугачева выпустила обновленную версию своей старой песни «Не высовывайся, дочка». Композиция уже доступна на всех стриминговых платформах. Оригинальная версия песни вышла в 2012 году, а текст написала красноярская писательница Нина Алексеенко. В новом треке Пугачева предостерегает свою дочь, что та может потерять все, если не послушает ее совет.

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«Поскрёбыши»: Репродуктолог развеял мифы о рождении детей Пугачёвой и Галкина*
Репродуктолог раскрыл, могла ли Пугачёва заморозить яйцеклетку 20 лет назад
04 июня 2024, 16:10

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Несколько недель назад Ксения Собчак в своём YouTube-шоу публично опровергла версию Пугачёвой о позднем материнстве. По словам телеведущей, женщины после 50 лет не могут рожать детей с помощью замороженной яйцеклетки.
«Мой гинеколог говорит, что этого не может быть. Если только она яйцеклетку заморозила, когда ей было 20. Но тогда таких технологий не было. Таких чудес нет», — заявила Ксения Собчак.

Версию телеведущей подтвердили врачи-эксперты, отметив, что в таких случаях используют донорскую яйцеклетку и суррогатных матерей.

Источник из сферы репродуктологии в беседе с «Радио 1» назвал эту историю «пиарской», отметив, что теоретически Пугачева может быть биологической матерью своих детей.

«Я знаю, о чём идет речь, но я не был врачом этой пары, я их не консультировал, но честно скажу: я не хочу бередить эту старую историю, потому что молодых и интересных больше. Теоретически такая ситуация с яйцеклеткой возможна, а практически… Это пиарская история. Я ничего хорошего и красивого не расскажу, плохого — не буду», — сказал эксперт.

По мнению специалиста, репродуктивное здоровье у каждой женщины индивидуально, что требует предметного и персонифицированного подхода.

«У каждой всё индивидуально. У кого-то условно всё заканчивается в 30 лет, а у кого-то в 55 ещё всё возможно. Поэтому всё очень относительно», — сказал собеседник.

Репродуктолог отметил, что важную роль в функционировании яйцеклеток играет генетическая закладка и жизненный путь женщины.

«Здесь важна генетическая закладка: кому что заложено, тот так и реализуется. Теоретически возможно всё. Влёгкую в 50 лет не получается ни у кого родить. Таких детей на Руси называли «поскрёбыши» — единичные случаи, исключительные. У кого-то климакс начинается в 40 лет, а у кого-то в 50 лет. Ещё важно, какой был жизненный путь у женщины: были ли болезни, были ли операции и так далее», — отметил эксперт.

В завершении беседы врач добавил, что репродуктивное здоровье женщины — это вопрос неоднозначный.

*Признан иностранным агентом в РФ

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Голая вечеринка в день защиты детей: что грозит Бузовой за скандальное выступление в Уфе
Бузову раскритиковали за «голый наряд» на концерте в День защиты детей в Уфе
04 июня 2024, 13:58

Ольга Бузова (Фото: byzovahouse / Telegram-канал)

1 июня в Уфе прошел первый VK Fest — музыкальный фестиваль с Ольгой Бузовой и другими звездами. По словам организаторов, на мероприятие было продано 13 000 билетов. На сцене певица появилась в чёрном кожаном боди с полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте.
Кто раскритиковал Ольгу Бузову, какое наказание ей грозит, какие требования для артистов к одежде будут введены — в материале «Радио 1».

Ольгу Бузову раскритиковали за откровенный наряд

Выступление певицы на концерте в Уфе в откровенном наряде в День защиты детей возмутило местных жителей. Они выразили свое недовольство в социальных сетях.

«Ну уж не в таком виде выходить. Решила переплюнуть голую вечеринку», — написала одна местная жительница.
«Когда закончится это бесстыдство? Надо запретить выходить на цену в таких нарядах», — добавила другая.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подчеркнула, что между «голой вечеринкой», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, и выступлением Бузовой в полуголом виде в день защиты детей нет никакой разницы.

«В Уфе случилась своя «голая вечеринка» — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.

По словам Мизулиной, в то время как Россия проводит специальную военную операцию, идёт гражданская война на Украине и гибнут люди, часть общества живёт в «каком-то другом мире» и продвигает ценности, которые уже уходят в прошлое.

«Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю», — заключила она.

Бузову раскритиковали за откровенный наряд на выступлении в Уфе в день защиты детей
Бузову раскритиковали за откровенный наряд на выступлении в Уфе в день защиты детей

Депутат Рустем Ахмадинуров заявил, что выступление Бузовой в таком наряде перед подростками недопустимо.

«Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!», — написал он в своём Telegram-канале.

Священник Русской Православной Церкви, автор книг и блогер Павел Островский заявил, что скандал вокруг концерта был спровоцирован эпатажным нарядом артистки.

«Переполох вокруг Ольги Бузовой, спевшей на концерте в труселях, нелеп не по той причине, что кто-либо из адекватных людей считает это нормальным, а в том, что современные отечественные исполнители в подавляющем большинстве используют во время концертов пошлость в том или ином виде. Теперь требуют, чтобы Бузову посадили… Ну так начинайте с Полины Гагариной, которая в тех же труселях не так давно пела в Кремле. Или это другая дверь? Все это просто кость народу, чтобы он ее погрыз, пока все остается на своих местах. Да и в принципе, когда 49% мужчин и 38% женщин в стране считают измену в браке нормальной или допустимой, обсуждать после этого трусы певицы на сцене — это уж какое-то совсем белейшее пальто», — написал он в своём Telegram-канале.

СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе

СК в Башкирии начал изучать жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Ольги Бузовой, в котором она предстала перед зрителями на концерте в Уфе в День защиты детей.

«Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства», — сообщил старший помощник руководителя управления СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе
СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе

В Госдуме после скандала с Бузовой предложили ввести для артистов требования к одежде

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.

Как считает депутат, «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику». В качестве примера парламентарий привела ситуацию с выступления Ольги Бузовой в Уфе.

По мнению Филатовой, сценический образ исполнителя должен соответствовать мероприятию и и публике.

«Уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм и правил поведения, особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей. Выступления в «полуголом» виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса», — заключила депутат.

Ольга Бузова принесла извинения за «оскорбительный наряд» на концерте на Дне защиты детей в Уфе

Певица через свой Telegram-канал обратилась к Уфе. Артистка объяснилась перед зрителями шоу.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала она.

Юрист разъяснил, какое наказание ждет певицу

Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, что грозит Ольге Бузовой.

По его словам, своим нарядом актриса никаких норм и прав не нарушила. Однако юрист отметил, что Ольга должна была выбирать наряд, который соответствует тематике мероприятия и аудитории. Он также добавил, что массовой волной негодования, возможно, получится повлиять на сценический образ артистов.

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Оскорбивший Заворотнюк рэпер Потап покинул Киев после ужесточения мобилизации
02 июня 2024, 11:57

Фото: istockphoto/batuhan toker

Украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко), публично оскорбивший актрису Анастасию Заворотнюк после её смерти, покинул Киев. Это произошло на фоне разговоров об ужесточении закона о мобилизации в стране.
Ещё в феврале артист говорил, что собирается в Латинскую Америку для развития музыкальной карьеры, напоминает издание NEWS.ru. 1 июня он опубликовал в социальной сети новое фото своих странствий. Он был снят в аэропорту Ларнаки на Кипре.

Это уже не первый отъезд рэпера с Украины после начала специальной военной операции. Весной 2022 года Потап заявлял, что собирается отправиться на передовую. Однако затем планы его изменились — по совету отца он заочно записался в территориальную оборону. Сразу после этого артиста обнаружили в Дубае в компании солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко.

30 мая после смерти Анастасии Заворотнюк Потап опубликовал пост, в котором оскорбил артистку, порадовавшись, что она больше не будет «высмеивать украинок». После шквала критики он удалил публикацию, а после заявил, что это был фейк, а сам он дружил с актрисой и любил её.

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