Дочь Заворотнюк рассказала о помощи матери с того света

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, как получила помощь от своей матери с того света.
Анна в Instagram* рассказала, что долго не могла найти важные архивные фотографии.
Ранее семья Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями последних дней жизни актрисы. 30 мая родные сообщили о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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«Вчера у меня вдруг появилась мысль проверить одно из самых неожиданных мест, и именно там я нашла эти фотографии. Спасибо за помощь», — написала она, обращаясь к матери.
Ранее семья Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями последних дней жизни актрисы. 30 мая родные сообщили о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Артем Кузьмин