В Госдуме перечислили, кому доступны льготные билеты на поезд или самолёт

06 августа 2025, 12:14

Фото: istockphoto /Dushlik

Вопрос о льготном проезде особенно важен для тех, кто часто путешествует или имеет ограниченный бюджет, отметил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин. Российское законодательство чётко определяет категории льготников и порядок получения скидок.