В Госдуме перечислили, кому доступны льготные билеты на поезд или самолёт
Вопрос о льготном проезде особенно важен для тех, кто часто путешествует или имеет ограниченный бюджет, отметил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин. Российское законодательство чётко определяет категории льготников и порядок получения скидок.
В 2025 году дети от 10 до 18 лет могут покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50%. Дети до 5 лет ездят бесплатно без места, а при его оформлении — по сниженному тарифу. В авиации дети до 2 лет летят бесплатно (без места), до 12 лет — со скидкой 50% при сопровождении. Авиакомпании обязаны размещать ребёнка и сопровождающего рядом без доплат.
Инвалиды I группы и дети-инвалиды (включая сопровождающих) имеют право на скидку до 50% на поезда дальнего следования. Для оформления нужен СНИЛС или подтверждающие документы. Бесплатный проезд возможен по специальному талону от соцстраха, рассказал депутат.
Получатели набора соцуслуг могут бесплатно ездить в пригородных поездах без ограничений. Также им доступны путёвки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения (поездом или самолётом). Герои России, ветераны ВОВ и реабилитированные жертвы репрессий имеют право на бесплатный проезд в поездах и самолётах при предъявлении удостоверения. Оформление льгот возможно через кассы РЖД, сайты или офисы авиакомпаний.
Читайте также: