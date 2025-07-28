Врач дал советы по снижению риска развития онкологии летом

28 июля 2025, 14:13

Онколог Романов призвал избегать открытого солнца и использовать защитный крем

Фото: медиасток.рф

Пребывание на открытом солнце является самым опасным фактором, способным спровоцировать развитие онкологии во время отдыха. Об этом рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук Илья Романов в беседе с «Москвой 24».





Специалист отметил, что в целом поездка на отдых не связана с какими-либо повышенными рисками развития рака. Однако исключение составляет инсоляция.





«Прямые солнечные лучи приводят к развитию меланомы. Поэтому на отдыхе крайне важно стараться избегать открытого солнца даже вечером и пользоваться защитным кремом», – порекомендовал Романов.