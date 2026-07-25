Стоматолог предупредил об опасности приема кальция
Многие россияне регулярно приобретают витамины, при этом значительная часть покупок приходится на средства для улучшения состояния волос, зубов и ногтей. Однако в этом вопросе существует множество тонкостей. Об этом заявил «Газете.Ru» медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин.
Ногти и волосы состоят из белка кератина, который придает им прочность благодаря серосодержащим аминокислотам. Важно отметить, что в их составе нет кальция, необходимого для формирования костей и поддержания нервной системы.
Лабухин объясняет, что если принять таблетку кальция, то он не попадет в секущиеся кончики. Этот элемент направляется в скелет или кровь, но не используется для укрепления волос.
Кальций также не оказывает положительного влияния на зубную эмаль. Она полностью формируется к 13–15 годам и имеет свои особенности, требуя для поддержания фтора, который можно найти в зубной пасте.
Неконтролируемый прием кальция может быть опасен. При регулярном употреблении этого элемента в течение пяти лет возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20–30%, а также вероятность образования камней в почках на 20%. Эксперт рекомендует получать кальций из натуральных источников, таких как творог, зелень, орехи, рыба и кефир.
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