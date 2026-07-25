Стоматолог предупредил об опасности приема кальция

25 июля 2026, 12:38

Стоматолог Лабухин: кальций не помогает волосам и ногтям

Фото: iStock/monticelllo

Многие россияне регулярно приобретают витамины, при этом значительная часть покупок приходится на средства для улучшения состояния волос, зубов и ногтей. Однако в этом вопросе существует множество тонкостей. Об этом заявил «Газете.Ru» медицинский директор сети стоматологических клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин.