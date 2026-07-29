Спасатели вытащили из «железного плена» мужчину, застрявшего в наручниках в Москве

29 июля 2026, 07:01

Спасатели вытащили из «железного плена» мужчину, застрявшего в наручниках в Бибирево

Фото: iStock/Jorge Villalba

В московском районе Бибирево спасатели освободили мужчину от наручников, которые застегнулись на его запястьях и не поддавались. Об этом утром 29 июля сообщает Telegram-канал SHOT.