Спасатели вытащили из «железного плена» мужчину, застрявшего в наручниках в Москве
В московском районе Бибирево спасатели освободили мужчину от наручников, которые застегнулись на его запястьях и не поддавались. Об этом утром 29 июля сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился вчера вечером в квартире на улице Мурановская. По словам пострадавшего, он просто хотел показать другу наручники и защелкнул их на себе. Однако ключ от замка был давно утерян, и мужчина оказался в «стальном плену».
Когда попытки снять оковы с помощью мыла и вазелина не увенчались успехом, приятели вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники срезали наручники специальным инструментом и освободили мужчину.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье врачи спасли 64-летнего мужчину, получившего анафилактический шок после множественных укусов ос. Пациент храбро закрыл собой внука, приняв ярость роя на себя.
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