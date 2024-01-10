Врач Демьяновская заявила об опасности переизбытка минералки при болезнях почек

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Врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявила, что злоупотребление минералки может быть опасно для людей с болезнями почек и проблемами ЖКТ.
«Избыток минералов, таких как натрий, в минеральной воде может негативно сказаться на функции почек. При острой или хронической почечной недостаточности рекомендуется воздержаться от употребления такой воды. Сильногазированная минеральная вода может усилить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой кислое содержимое желудка попадает в пищевод. Газы из воды могут провоцировать рефлюкс и усиливать изжогу, боль в верхней части живота и отрыжку. При обострении язвенной болезни минеральную воду не назначают», — пояснила в беседе с Газета.ру Демьяновская.
Она добавила, что некоторые виды минеральной воды не рекомендуются людям с гипертонией.
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