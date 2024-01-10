Россиянам раскрыли опасность холодца

Первая рабочая неделя после длительных новогодних праздников даётся легко не всем. Одни не могут восстановить режим сна, другие страдают от кучи рабочих задач. Клинический психолог Татьяна Ходаревская рассказала в эфире «Радио 1», как восстановить силы и работоспособность.