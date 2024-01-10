Россиянам раскрыли опасность холодца

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Диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила об опасности холодца из-за большого количества в нём насыщенных жиров.
«Избыточное потребление насыщенных жиров и пищевой соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета второго типа, заболеваний органов ЖКТ и суставов. Поэтому даже здоровому человеку не стоит слишком часто употреблять продукты с высоким содержанием насыщенных жиров», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.
А вот сомнолог Алексей Милехин, в свою очередь, отметил опасность недосыпа. Как передаёт utro.ru со ссылкой на «Пятый канал», недостаток сна может вызвать мигрень, раздражительность, слезливость и даже расстройство пищевого поведения.
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