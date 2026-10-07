Врач объяснил неожиданную реакцию организма на утренний кофе

07 октября 2026, 12:28

Врач Хан рассказал, как кофеин и желудочно-кишечный рефлекс влияют на кишечник

Фото: istockphoto / iWichy

Врач общей практики Амир Хан рассказал, почему после чашки кофе может возникать желание посетить туалет. По его словам, такая реакция характерна для приёма любой пищи или напитков, но особенно заметна утром. Об этом сообщает Общественная Службы Новостей со ссылкой на Mirror.