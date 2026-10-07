Врач объяснил неожиданную реакцию организма на утренний кофе
Врач общей практики Амир Хан рассказал, почему после чашки кофе может возникать желание посетить туалет. По его словам, такая реакция характерна для приёма любой пищи или напитков, но особенно заметна утром. Об этом сообщает Общественная Службы Новостей со ссылкой на Mirror.
Специалист объяснил, что после попадания еды или напитка в пустой желудок срабатывает желудочно-кишечный рефлекс. Он вызывает сокращения толстой кишки, из-за чего появляется позыв к опорожнению.
Кофеин при этом может усиливать эффект. Вещество стимулирует выработку гастрина — гормона, который участвует в регуляции пищеварения и активизирует перистальтику кишечника.
После ночного голодания выработка гастрина происходит особенно активно, отметил врач. Поэтому желание сходить в туалет после утреннего кофе не обязательно говорит о диарее — в таком случае кишечник просто начинает работать интенсивнее.
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