Врач Дмитренко рассказала, как действовать при укусе осы

28 июля 2025, 15:03

Врач Дмитренко рассказала, какие последствия и риски могут быть из-за укуса осы

Фото: istockphoto / Radu Bighian

С наступлением лета растёт риск столкнуться с насекомыми, укусы которых могут вызывать болезненные и даже опасные реакции. Врач Екатерина Дмитренко в беседе с RuNews24.ru рассказала, как грамотно оказать первую помощь при укусе осы и в каких случаях стоит немедленно обращаться к врачу.





По словам специалиста, паниковать не стоит — в отличие от пчёл, осы не оставляют жала, поэтому ничего доставать из ранки не нужно.



После укуса рекомендуется как можно скорее покинуть место происшествия, чтобы избежать повторной атаки. Место укуса следует промыть водой с мылом и приложить холодный компресс — лёд или охлаждённый предмет, обёрнутый в ткань. Это помогает уменьшить отёк и замедляет воспалительную реакцию



При наличии аллергии нужно использовать антигистаминные, предварительно проконсультировавшись с врачом.



«Единичный укус осы у взрослого человека редко вызывает серьёзные последствия, если нет предрасположенности к аллергии. Но даже обычная реакция — зуд, покраснение, отёк — может быть довольно выраженной», — подчеркнула эксперт.



затруднённое дыхание;

отёк лица, языка или шеи;

головокружение, слабость;

тошнота, рвота;

резкое падение давления;