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Врач назвала стабильный подъем простой привычкой для долгой жизни

Врач Карбо призвала просыпаться в одно и то же время каждый день ради долголетия
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач Эстела Льядо Карбо посоветовала людям, стремящимся сохранить здоровье на долгие годы, ежедневно вставать в одинаковое время. По ее мнению, эта привычка помогает наладить работу организма без затрат и сложных программ. Об этом сообщает The Objective.



Специалист уточнила, что график стоит соблюдать и в субботу с воскресеньем. Попытки компенсировать недосып долгим утренним отдыхом в выходные нарушат эффект от режима.

Регулярное время подъема поддерживает циркадные ритмы — внутренние биологические часы человека. Карбо назвала этот подход одной из самых полезных мер для улучшения самочувствия и увеличения продолжительности жизни.

После пробуждения врач рекомендует провести на улице от 10 до 15 минут. Утренний дневной свет, по ее словам, помогает закрепить новый распорядок.

Дарья Осипова

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