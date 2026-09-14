Врач назвала стабильный подъем простой привычкой для долгой жизни

14 сентября 2026, 10:40

Врач Карбо призвала просыпаться в одно и то же время каждый день ради долголетия

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач Эстела Льядо Карбо посоветовала людям, стремящимся сохранить здоровье на долгие годы, ежедневно вставать в одинаковое время. По ее мнению, эта привычка помогает наладить работу организма без затрат и сложных программ. Об этом сообщает The Objective.