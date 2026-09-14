Врач назвала стабильный подъем простой привычкой для долгой жизни
Врач Эстела Льядо Карбо посоветовала людям, стремящимся сохранить здоровье на долгие годы, ежедневно вставать в одинаковое время. По ее мнению, эта привычка помогает наладить работу организма без затрат и сложных программ. Об этом сообщает The Objective.
Специалист уточнила, что график стоит соблюдать и в субботу с воскресеньем. Попытки компенсировать недосып долгим утренним отдыхом в выходные нарушат эффект от режима.
Регулярное время подъема поддерживает циркадные ритмы — внутренние биологические часы человека. Карбо назвала этот подход одной из самых полезных мер для улучшения самочувствия и увеличения продолжительности жизни.
После пробуждения врач рекомендует провести на улице от 10 до 15 минут. Утренний дневной свет, по ее словам, помогает закрепить новый распорядок.
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