25 ноября 2026, 07:40

Врач Скальный: дефицит витамина D и группы B усиливает подавленное настроение

Фото: iStock/Elena Perova

Короткий световой день, стресс и нехватка некоторых витаминов могут влиять на самочувствие и настроение в конце года, считает врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания, кандидат медицинских наук Андрей Скальный. Об этом сообщает «Газета.Ru».