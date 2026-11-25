Врач Скальный назвал возможные причины упадка сил в конце года
Короткий световой день, стресс и нехватка некоторых витаминов могут влиять на самочувствие и настроение в конце года, считает врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания, кандидат медицинских наук Андрей Скальный. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, недостаток солнечного света меняет суточные биоритмы. На фоне дефицита витамина D человек может испытывать усталость, недостаток энергии и подавленность. Нехватка витаминов группы B, как отметил врач, способна влиять на работу нервной системы и усиливать напряжение.
Скальный обратил внимание и на роль аминокислот. По его словам, таурин участвует в обменных процессах, а глицин, триптофан и глутамин важны для работы нервной системы.
Врач назвал значимыми для организма калий, магний, фосфор, марганец, медь, йод и кобальт. Так, калий и магний помогают поддерживать работу мышц и нервной системы, а фосфор участвует в выработке энергии. Йод необходим для работы щитовидной железы и мозга, пояснил эксперт.
На эмоциональное состояние влияет и предновогодняя суета. Подведение итогов и накопившиеся дела способны усиливать тревогу. Причины упадка сил и подавленного настроения у каждого человека могут различаться, поэтому и подход к их решению должен быть индивидуальным, подчеркнул Скальный.
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