Врач-гериатр Новоселов рассказал, как легко продлить молодость

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По исследовательским данным, продолжительность жизни россиян в 2024 году составила 73 года. Это немало, но врачи уверяют, что жить можно гораздо дольше, сохраняя ясный ум и способность радоваться жизни.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» рассказал, что продлить молодость можно путем расширения границ активного возраста.
Обращаясь к питанию, он привел в пример советскую эпоху, когда люди питались однообразно и выбирались в рестораны один раз в год, а сейчас в одном российском городе можно попробовать и корейскую, и вьетнамскую, и французскую, и индийскую кухни. Это увеличивает шансы человека на продление молодости.
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«Сегодня так много людей бегает, прыгает, гребет, путешествует, изменяет свое питание — это и есть расширение границ активного возраста. Когда люди ловят от жизни кайф, радуются, что получили возможность перемещаться по планете, пробовать разные питания», — объяснил врач.
Обращаясь к питанию, он привел в пример советскую эпоху, когда люди питались однообразно и выбирались в рестораны один раз в год, а сейчас в одном российском городе можно попробовать и корейскую, и вьетнамскую, и французскую, и индийскую кухни. Это увеличивает шансы человека на продление молодости.
«При долголетии важно именно качество жизни, иначе — дряхлость, болезнь, пролежни и деменция», — заключил эксперт.
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Анастасия Бондарева