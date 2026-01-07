Врач Гридина: Прогулки без шапки в холода повышают риск простуд, отита и гриппа
Отоларинголог из «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, Дарья Гридина, предупредила о последствиях прогулок без шапки в холодную погоду. Об этом пишет «Лента.ру».
Даже короткое время на морозе может ослабить иммунитет, что увеличивает вероятность простудных заболеваний и гриппа.
Головной убор не защищает от вирусов, но предотвращает переохлаждение. Это состояние часто становится триггером для различных болезней. Оно активизирует патогенные микроорганизмы в носу и горле, что приводит к отитам, синуситам и тонзиллитам. Эти заболевания могут перейти в хроническую форму.
Неправильное лечение вирусной инфекции может вызвать бактериальные осложнения. Среди них гайморит, пневмония и даже менингит. Врач настоятельно рекомендует заботиться о здоровье и не пренебрегать защитой в холодное время года.
Читайте также: