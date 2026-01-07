Врач Гридина: Прогулки без шапки в холода повышают риск простуд, отита и гриппа

07 января 2026, 12:05

Фото: iStock/splendens

Отоларинголог из «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, Дарья Гридина, предупредила о последствиях прогулок без шапки в холодную погоду. Об этом пишет «Лента.ру».