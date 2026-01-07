Тайваньский пилот загадочно исчез во время полета на американском истребителе

07 января 2026, 10:30

На Тайване пропал истребитель F-16V с пилотом во время ночных учений

Фото: iStock/yucelyilmaz

Тайваньские военные ищут истребитель F-16V, исчезнувший во время ночного учебного полета. Об этом сообщает портал Focus Taiwan.





Самолет пропал с радаров в акватории уезда Хуалянь, отделившись от основной группы. По данным ВВС, пилот планировал катапультироваться, однако наземные службы не зафиксировали сигналов от его спасательного оборудования.

«До сих пор мы не получили никакого сигнала от маяка спасательного оборудования, и поэтому пока не имеем убедительных доказательств, подтверждающих, успешно ли капитан Синь завершил катапультирование», — говорится в сообщении.