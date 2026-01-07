На Сахалине поезд протаранил автомобиль на ж/д переезде
В Сахалинской области пассажирский поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел утром 7 января в селе Пионеры. Состав следовал из Холмска в Чехов. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не смог. По предварительным данным, пострадавших нет, схода с рельсов не произошло.
В настоящее время все причины и обстоятельства аварии выясняются. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности на ж/д транспорте.
Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил взрослого и двоих детей на перегоне Усолье‑Сибирское — Мальта Восточно‑Сибирской железной дороги в Иркутской области.
